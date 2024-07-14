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Алькарас второй год подряд обыграл Джоковича в финале Уимблдона

В решающем матче испанский теннисист выиграл со счетом 6:2, 6:2, 7:6. Год назад для победы ему потребовалось пять сетов
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финальном матче испанец, третья ракетка мира, победил серба Новака Джоковича, который занимает второе место в мировом рейтинге, со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В прошлом году Джокович и Алькарас также встречались в финале Уимблдона, испанец тогда победил в пяти сетах.

Кейт Миддлтон пришла на мужской финал Уимблдона
Спорт
Фото:Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press

21-летний Алькарас выиграл четвертый турнир «Большого шлема» в карьере. На его счету также есть титулы на «Ролан Гаррос» (2024) и US Open (2022).

Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила этот финальный матч. Для нее это второе появление на публике после того, как она в марте объявила о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года и по традиции вручает трофей победителям Уимблдона в женском и мужском разряде. Однако в этом году она пропустила женский финал, в котором накануне чешка Барбора Крейчикова победила итальянку Джасмин Паолини.

В личных встречах у Джоковича и Алькараса счет стал 3–3.

Алькарас стал вторым игроком в Открытой эре тенниса (с 1968 года) после швейцарца Роджера Федерера, кому удалось выиграть все четыре своих первых финала на турнирах «Большого шлема». Также он стал самым молодым, кому удалось выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос» в одном году.

Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24). За свою карьеру он выигрывал Уимблдон семь раз, по этому показателю он уступает только швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого восемь побед.

Победитель Уимблдона получит £2,7 млн (€3,14 млн) призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалисту достанутся £1,4 млн (€1,63 млн и 1300 очков).

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теннис Уимблдон Новак Джокович Карлос Алькарас
Миддлтон Кейт фото

Миддлтон Кейт

принцесса Уэльская
9 января 1982 года
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