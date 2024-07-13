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Евро-2024 ,  
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Конор Макгрегор поставил €100 тыс. на точный счет в финале Евро

Конор Макгрегор поставил €100 тыс. на 3:1 в пользу Испании в финале Евро
Сюжет
Евро-2024
Макгрегор считает, что Испания победит Англию со счетом 3:1, но сделал ставку и просто на победу испанцев. Он рассчитывает выиграть в свой день рождения €3,7 млн. Предыдущая ставка ирландца на голы Роналду не сыграла
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images)

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил в соцсети X, что сделал ставки на победу сборной Испании в финале Евро с Англией и рассчитывает получить €3,7 млн.

Сборные Испании и Англии сыграют 14 июля в Берлине. Суперкомпьютер Opta оценивает шансы испанцев на победу в 60,18%.

«Испания завтра выиграет со счетом 3:1», — написал ирландец, отметив, что поставил на этот счет €100 тыс. и рассчитывает получить €2,6 млн, а еще €1,1 млн — за ставку на победу испанцев без указания конкретного счета.

Макгрегору в воскресенье исполнится 36 лет.

Ранее на Евро Макгрегор поставил €60 тыс. на то, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром турнира, но португалец не забил ни разу в пяти матчах.

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Ирландец не выходил в октагон с июля 2021 года, когда получил перелом ноги в матче с американцем Дастином Порье. Его бой с Майклом Чендлером на турнире UFC 303, запланированный на 30 июня, был отменен.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Конор Макгрегор сборная Испании по футболу
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