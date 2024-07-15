Приз лучшему бомбардиру Евро впервые получили одновременно шесть игроков
По итогам чемпионата Европы 2024 года по футболу впервые в истории «Золотую бутсу», приз лучшему бомбардиру турнира, одновременно получили сразу шесть игроков.
По три мяча забили Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды), Дани Ольмо (Испания) и Гарри Кейн (Англия).
Победителем Евро-2024 стала Испания, обыгравшая в финале Англию со счетом 2:1.
На Евро-2020 лучшими бомбардирами стали Криштиану Роналду и чех Патрик Шик, но «Золотую бутсу» тогда получил португалец по дополнительным показателям (он сделал также голевую передачу).
С этого турнира УЕФА изменил правила, убрав дополнительные показатели. Теперь «Золотую бутсу» одновременно могут получить несколько игроков, забивших одинаковое количество мячей на Евро.
Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео
Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео
Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности
Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК
Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России
Трамп выступил с заявлением после покушения
Кадры с Трампом сразу после стрельбы
Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет
Покушение на Трампа попало на видео
Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов