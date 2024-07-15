Приз лучшему бомбардиру Евро впервые получили одновременно шесть игроков

«Золотую бутсу» по итогам Евро впервые получили одновременно шесть игроков

«Золотая бутса» досталась Жоржу Микаутадзе (Грузия), Джамалу Мусиале (Германия), Ивану Шранцу (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды), Дани Ольмо (Испания) и Гарри Кейну (Англия), которые забили по три гола

Дани Ольмо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

По итогам чемпионата Европы 2024 года по футболу впервые в истории «Золотую бутсу», приз лучшему бомбардиру турнира, одновременно получили сразу шесть игроков.

По три мяча забили Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды), Дани Ольмо (Испания) и Гарри Кейн (Англия).

Победителем Евро-2024 стала Испания, обыгравшая в финале Англию со счетом 2:1.

На Евро-2020 лучшими бомбардирами стали Криштиану Роналду и чех Патрик Шик, но «Золотую бутсу» тогда получил португалец по дополнительным показателям (он сделал также голевую передачу).

С этого турнира УЕФА изменил правила, убрав дополнительные показатели. Теперь «Золотую бутсу» одновременно могут получить несколько игроков, забивших одинаковое количество мячей на Евро.