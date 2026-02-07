Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде
Медали в каких видах спорта разыгрываются 7 февраля:
- 13:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск;
- 15:00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 10 км;
- 18:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м;
- 21:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр;
- 21:57. Прыжки с трамплина. Женщины. Средний трамплин
Кто из россиян будет участвовать:
- Дарья Непряева — лыжные гонки;
- Ксения Коржова — конькобежный спорт;
- Павел Репилов — санный спорт, одиночные сани, первая и вторая попытки (с 19:00).
12:10. Российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» перед Играми из-за авторских прав. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан.
Спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий — решать вопрос с правами в экстренном порядке или менять программу.
11:30. Женская сборная Швейцарии по хоккею была изолирована в качестве меры предосторожности после выявления норовируса у одной из спортсменок.
Из-за этого швейцарские хоккеистки даже не приняли участия в церемонии открытия Олимпиады.
В субботу у швейцарок запланирован матч группового этапа против Канады.
Ранее матч Канады против Финляндии был перенесен с 5 на 12 февраля из-за норовируса у нескольких финских хоккеисток.
11:00. Еще до официального старта зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо столкнулись с рядом серьезных проблем. Первый же соревновательный день на Играх ознаменовался техническим сбоем, а проблемы с инфраструктурой, логистикой и безопасностью вызывают беспокойство у спортсменов, журналистов и гостей.
С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады
10:30. Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в Милане. Церемонии не раз входили в историю благодаря курьезам. Главные курьезные случаи на открытии зимних Олимпиад — в материале «РБК Спорт»
10:00. Накануне состоялось открытие зимних Олимпийских игр 2026 года. Как прошла церемония — в фоторепортаже «РБК Спорт».
