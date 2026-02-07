Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде

В субботу на Олимпиаде-2026 будут разыграны первые медали. Что происходит на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Медали в каких видах спорта разыгрываются 7 февраля:

13:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск;

15:00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 10 км;

18:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м;

21:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр;

21:57. Прыжки с трамплина. Женщины. Средний трамплин

Кто из россиян будет участвовать:

Дарья Непряева — лыжные гонки;

Ксения Коржова — конькобежный спорт;

Павел Репилов — санный спорт, одиночные сани, первая и вторая попытки (с 19:00).

12:10. Российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» перед Играми из-за авторских прав. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан.

Спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий — решать вопрос с правами в экстренном порядке или менять программу.

11:30. Женская сборная Швейцарии по хоккею была изолирована в качестве меры предосторожности после выявления норовируса у одной из спортсменок.

Из-за этого швейцарские хоккеистки даже не приняли участия в церемонии открытия Олимпиады.

В субботу у швейцарок запланирован матч группового этапа против Канады.

Ранее матч Канады против Финляндии был перенесен с 5 на 12 февраля из-за норовируса у нескольких финских хоккеисток.

11:00. Еще до официального старта зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо столкнулись с рядом серьезных проблем. Первый же соревновательный день на Играх ознаменовался техническим сбоем, а проблемы с инфраструктурой, логистикой и безопасностью вызывают беспокойство у спортсменов, журналистов и гостей.

