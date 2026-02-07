 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,18 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,65 x 4,5 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,27 x 5,5 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,65 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В субботу на Олимпиаде-2026 будут разыграны первые медали. Что происходит на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — в онлайне «РБК Спорт»
Фото: Ezra Shaw / Getty Images
Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Медали в каких видах спорта разыгрываются 7 февраля:

  • 13:30. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск;
  • 15:00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 2 x 10 км;
  • 18:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м;
  • 21:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр;
  • 21:57. Прыжки с трамплина. Женщины. Средний трамплин

Кто из россиян будет участвовать:

  • Дарья Непряева — лыжные гонки;
  • Ксения Коржова — конькобежный спорт;
  • Павел Репилов — санный спорт, одиночные сани, первая и вторая попытки (с 19:00).

Интересные материалы

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года
Обрусевшие США и прощание легенды. Что важно знать об Олимпиаде-2026
Пять фактов о зимних Олимпийских играх 2026 года, которые вы не знали
Что такое талисманы Олимпийских игр. Какие будут в 2026 году
Какие объекты построили и реконструировали к Олимпиаде-2026
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026
Милан потратит на Олимпиаду в 10 раз меньше, чем Сочи. Куда пойдут деньги

12:10. Российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» перед Играми из-за авторских прав. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан.

Спортсмен и его команда рассматривают различные варианты действий — решать вопрос с правами в экстренном порядке или менять программу.

11:30. Женская сборная Швейцарии по хоккею была изолирована в качестве меры предосторожности после выявления норовируса у одной из спортсменок.

Из-за этого швейцарские хоккеистки даже не приняли участия в церемонии открытия Олимпиады.

В субботу у швейцарок запланирован матч группового этапа против Канады.

Ранее матч Канады против Финляндии был перенесен с 5 на 12 февраля из-за норовируса у нескольких финских хоккеисток.

11:00. Еще до официального старта зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо столкнулись с рядом серьезных проблем. Первый же соревновательный день на Играх ознаменовался техническим сбоем, а проблемы с инфраструктурой, логистикой и безопасностью вызывают беспокойство у спортсменов, журналистов и гостей.

С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады

10:30. Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в Милане. Церемонии не раз входили в историю благодаря курьезам. Главные курьезные случаи на открытии зимних Олимпиад — в материале «РБК Спорт»

10:00. Накануне состоялось открытие зимних Олимпийских игр 2026 года. Как прошла церемония — в фоторепортаже «РБК Спорт».

Как в Италии прошла церемония открытия зимней Олимпиады. Фоторепортаж
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Теги
Персоны
Олимпиада-2026 Дарья Непряева Ксения Коржова Павел Репилов
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Ксения Коржова фото
Ксения Коржова
спортсменка
30 сентября 2004 года
Павел Репилов фото
Павел Репилов
спортсмен
16 июля 2002 года
Материалы по теме
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026
Общество
Politico рассказало о «больших планах» властей США на Олимпиаду-2026
Политика
Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
На Солнце внезапно завершился мощный всплеск активности Общество, 12:16
Зеленский раскрыл, когда США предлагают Киеву закончить конфликт Политика, 12:14
Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
В США мужчина попытался проникнуть в дом чиновника администрации Трампа Политика, 12:12
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:10
Минэнерго Украины сообщило о снижении мощности АЭС после ударов Политика, 12:08
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса Спорт, 12:05
Криптобиржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям более $40 млрд Финансы, 12:03
Хватит одного раза: новые данные о необходимом объеме физических нагрузок Образование, 12:03
Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода Политика, 11:57
Axios назвал дату первого заседания «Совета мира» Политика, 11:39
Суд арестовал мужчину, который проник с ножом в детский сад в Бугуруслане Общество, 11:36
С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады Спорт, 11:31