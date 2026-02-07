Российская лыжница Непряева упала и заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде

Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде

Дарья Непряева заняла в гонке 17-е место. Олимпийской чемпионкой стала шведка Фрида Карлссон

Дарья Непряева (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на дистанции 20 км на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

23-летняя спортсменка преодолела 10 км классическим стилем и 10 км свободным за 57 минут 41,3 секунды. Лидеру россиянка уступила почти четыре минуты.

Золото завоевала шведка Фрида Карлссон с результатом 53 минуты 45,2 секунды. Второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон (+51,0), третьей — норвежка Хейди Венг (+1.26,7).

Во время гонки Непряева допустила падение, оно произошло на третьем круге первой части скиатлона. При этом много времени она не потеряла и быстро продолжила гонку. Первые 10 км россиянка завершила 20-й.

26-летняя Карлссон, трехкратная чемпионка мира, впервые завоевала золото на Олимпиаде. В Пекине на ее счету была бронза в эстафете.

Для российских спортсменов это был первый старт на Олимпиаде-2026, которая продлится до 22 февраля.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.