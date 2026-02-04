От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026

Игры-2026 станут самыми масштабными по территориальному охвату в истории. Впервые в истории они пройдут в двух города — Милане и Кортине-д'Ампеццо. Но география Игр этим не ограничится. Подробнее — на карте РБК

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Италия проведет самую масштабную по территориальном охвату зимнюю Олимпиаду — она распределена между несколькими регионами северной части страны.

Официально впервые Игры принимают сразу два города — Милан, где пройдут церемония открытия и соревнования в закрытых помещениях, и Кортина-д’Ампеццо с ее горными склонами. К основным центрам также добавятся Ливиньо, Бормио, Предаццо и Тезеро, что позволит максимально использовать уже существующую инфраструктуру.

Новации коснутся и церемонии открытия. Она впервые состоится сразу в четырех точках, а кульминация — на миланском стадионе «Сан-Сиро». Парад наций также будет децентрализованным: спортсмены пройдут маршем в Кортине, Предаццо и Ливиньо, чтобы избежать переездов перед стартами. Финал Игр перенесется в Верону, где церемонию закрытия примет античный амфитеатр.