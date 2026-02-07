Коржова стала 12-й на 3000 м на Олимпиаде, победила итальянка Лоллобриджида

Российская конькобежка стала 12-й на дистанции 3000 м на Олимпиаде

Ксения Коржова уступила завоевавшей золотую медаль итальянке Франческе Лоллобриджиде 11,55 секунды

Ксения Коржова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ее результат составил 4 минуты 5,83 секунды. Победительнице россиянка уступила 11,55 секунды.

Золотую медаль с олимпийским рекордом (3.54,28) завоевала итальянка Франческа Лоллобриджида. Второй стала норвежка Рагне Виклунд (+2,26), третьей — канадка Валери Мальте (+2,65)

Бывшая российская конькобежка Елизавета Голубева, которая в июле 2023 года объявила о смене гражданства на казахстанское, заняла десятое место (+9,02). В составе сборной России на счету 29-летней Голубевой шесть бронзовых медалей на чемпионатах мира, золото, серебро и две бронзы на чемпионатах Европы.

21-летняя Коржова — шестикратная чемпионка России.

Из российских конькобежцев на Играх еще выступит Анастасия Семенова — в масс-старте 21 февраля.

Для российских спортсменов это был второй старт на Олимпиаде-2026, которая продлится до 22 февраля. Ранее в субботу лыжница Дарья Непряева стала 17-й в скиатлоне.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.