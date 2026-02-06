Обрусевшие США и прощание легенды. Что важно знать об Олимпиаде-2026

В пятницу в Милане пройдет церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. Игры станут уникальными и заставят футбольных болельщиков пустить слезу. Чего ждать от россиян и чем необычна сборная США — в материале «РБК Спорт»

Сын российских эмигрантов Илья Малинин будет выступать за США. Он является главной звездой современного фигурного катания

Где и когда пройдет зимняя Олимпиада-2026

Олимпийские соревнования стартовали 4 февраля (керлинг, женский хоккей), а завершатся 22 февраля 2026 года.

Впервые с 2006 года зимняя Олимпиада пройдет в Западной Европе. Тогда Игры тоже приняла Италия, а именно Турин. При этом Олимпиада не выходила за пределы провинции Пьемонт.

Столицы Олимпийских игр 2026 года — Милан и Кортина-д’Ампеццо. Однако не только там пройдут соревнования. Зимняя Олимпиада-2026 станет самой масштабной — общая площадь зоны проведения Игр превышает 22 тыс. кв. км. Она пройдет в трех итальянских провинциях: Ломбардии (Милан, Ливиньо, Бормио), Венето (Кортина-д’Ампеццо, Верона) и Трентино — Альто-Адидже / Южный Тироль (Разун-Антерсельва / Антхольц, Валь-ди-Фьемме).

На Играх будет функционировать рекордное количество олимпийских деревень — шесть. Для сравнения: в Сочи-2014 и Пекине-2022 было по три деревни, в Пхёнчхане-2018 — две.

Большинство соревнований примет Милан, от которого до остальных объектов около четырех часов езды.

Из-за масштабности и труднодоступности ряда объектов организаторы отказались от Medal Plaza — привычной для Олимпиад единой площади для награждения спортсменов медалями. Теперь церемонии будут происходить на месте проведения соревнований.

Проходила ли ранее Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Кортина-д’Ампеццо была столицей Олимпиады 1956 года, когда на зимних Играх триумфально дебютировала сборная СССР, занявшая первое место в медальном зачете и победившая в хоккейном турнире.

Италия в третий раз проводит зимнюю Олимпиаду, но Милан впервые стал столицей Игр.

Когда и где пройдет церемония открытия

Соревнования начались 4 февраля, но церемония открытия пройдет 6 февраля на «Сан-Сиро». Для легендарного футбольного стадиона церемония открытия Олимпиады станет последним крупнейшим событием. Осенью начнутся работы по сносу арены, которой в сентябре исполнится 100 лет.

Как и на Играх в Турине, на церемонии сделали акцент на классической музыке. В 2006 году на открытии пел Лучано Паваротти. Это было его последнее выступление на публике.

В этот раз на церемонии выступят оперные певцы Андреа Бочелли (участвовал в церемонии закрытия Турина-2006), Чечилия Бартоли, пианист-виртуоз Лан Лан. Если не брать классическую музыку, то можно отметить выступления Мэрайи Кэри и поп-звезды, обладательницы премии «Грэмми» Лауры Паузини.

Увидим ли российских спортсменов на церемонии открытия

Российские спортсмены пропустят церемонию во второй раз подряд. Впервые это произошло на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Причина — санкции, введенные после начала военной операции на Украине.

Где и когда пройдет церемония закрытия Олимпиады

Впервые с Игр-1984 в Сараево церемонии открытия и закрытия будут проходить в разных местах. Игры завершатся в Вероне на античной «Арена ди Верона».

Впервые в истории основное мероприятие Олимпиады пройдет в амфитеатре времен Римской империи. «Арена ди Верона» построена в 30 году и является древнейшим олимпийским объектом за пределами Греции.

Ранее только на летних Олимпиадах в Афинах (1986, 2004) и Риме (1960) основные мероприятия (соревнования, церемонии открытия/закрытия) проходили на территории сооружений античных времен.

«Арена ди Верона» Одна из немногих функционирующих античных арен.

Старше римского Колизея примерно на 40–50 лет, но лучше сохранилась, не подвергалась капитальной перестройке.

Один из первых «типовых» каменных амфитеатров Римской империи.

Крупнейшая в мире античная арена для современных концертов. С 1913 года здесь проходит крупнейший оперный фестиваль под открытым небом Arena di Verona Opera Festival.

Где в России смотреть Олимпиаду-2026

Впервые в России Олимпиаду покажут не федеральные каналы. Трансляции соревнований будут бесплатно доступны на онлайн-сервисе Okko.

В 2024 году на территории России официально не транслировали Олимпиаду.

Сколько стоит Олимпиада

Общие траты на данный момент составляют $6,1 млрд, включая $4,1 млрд государственных средств на инфраструктуру и $2 млрд частных средств на организацию и проведение Игр, сообщает Reuters. При этом лишь 15% бюджета ушло на проекты, непосредственно связанные с соревнованиями и спортивными мероприятиями. Для сравнения: на организацию Олимпиады-2022 в Пекине было потрачено $46,6 млрд.

Сколько спортсменов выступит на Олимпиаде

Всего около 2870 спортсменов выступят на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На этих зимних Играх будет наименьшая разница между мужчинами и женщинами — 1533 и 1338.

Наибольшее представительство у сборной США — 232 спортсмена.

Самому молодому спортсмену 15 лет , а самому возрастному — 54 .

, а самому возрастному — . Самым титулованным спортсменом на Играх будет норвежский лыжник Йоханнес Клебо — пять золотых медалей.

— пять золотых медалей. Самым высокооплачиваемым спортсменом на Олимпиаде является лидер сборной Германии по хоккею Леон Драйзайтль , который за сезон 2025/26 заработает $16,5 млн.

, который за сезон 2025/26 заработает $16,5 млн. Главной звездой Игр станет легендарная горнолыжница Линдси Вонн, одна из самых титулованных спортсменок, рекордсменка по победам в зачете Кубка мира по горным лыжам среди мужчин и женщин.

Линдси Вонн, несмотря на годы доминирования, на Олимпиаде не везло. Она будет единственной на Играх-2026, кто участвовал еще в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Но единственную золотую медаль завоевала на Играх-2010. Пополнить олимпийский запас могла в Сочи-2014, однако пропустила Олимпиаду из-за травмы. В 2018-м вновь ограничилась бронзой, на этот раз в коронном для себя скоростном спуске. В 2019 году завершила карьеру из-за травм, однако в конце 2024-го вернулась, чтобы выступить на Олимпиаде-2026. В ее успех после возвращения не верили, но в марте 2025-го Вонн впервые за семь лет поднялась на подиум Кубка мира — второе место в супергиганте в Сан-Вэлли. А 12 декабря в 41 год стала самой возрастной победительницей Кубка мира — скоростной спуск в Санкт-Морице. Участие в Олимпиаде легендарной американки оказалось под вопросом. Она получила травму на этапе Кубка мира в Швейцарии за неделю до старта Игр.

Сколько россиян выступит на Олимпиаде

На Олимпиаде из-за санкций выступят только 13 россиян в нейтральном статусе без гимна и флага, как в последние восемь лет. Но на предыдущей зимней Олимпиаде выступили 209 россиян.

Состав российской команды: Лыжные гонки

Савелий Коростелев

Дарья Непряева

Шорт-трек

Алена Крылова

Иван Посашков

Горнолыжный спорт

Юлия Плешкова

Семен Ефимов

Конькобежный спорт

Ксения Коржова

Анастасия Семенова

Фигурное катание

Аделия Петросян

Петр Гуменник

Санный спорт

Дарья Олесик

Павел Репилов

Ски-альпинизм

Никита Филиппов

Средний возраст российской команды — 22,8 года .

. Самый молодой российский спортсмен — Аделия Петросян (18 лет) .

. Самый возрастной российский спортсмен — Семен Ефимов (29 лет) .

. Горнолыжница Юлия Плешкова — единственная россиянка, имеющая опыт выступления на Олимпиадах. Она дебютировала в 2022 году, показав лучший результат в комбинации — десятое место.

Кто из сменивших гражданство россиян выступит на Олимпиаде за другие страны

Из выступающих за другие сборные россиян стоит выделить конькобежца Владимира Семируннего. Он перешел в сборную Польши в сентябре 2022 года, а в 2025-м завоевал серебро чемпионата мира в беге на 10 000 м и бронзу на 5000 м. Из сменивших российское гражданство Семирунний имеет наилучшие шансы на медаль.

Всего на Олимпиаде за другие сборные выступят 26 сменивших спортивное гражданство россиян. Наибольшее число в фигурном катании — 16.

Дочь именитого российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис станет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия.

В 2022 году Дэвис с партнером Глебом Смолкиным отправились на Олимпиаду в составе сборной России. В соревнованиях танцевальных дуэтов они заняли 14-е место.

Появление Дэвис в числе знаменосцев удивило многих, поскольку она только в 2023 году перешла в сборную Грузии из-за отстранения российских фигуристов. И при этом не добилась серьезных успехов в составе новой команды.

Более парадоксальная ситуация возникла в сборной США по фигурному катанию. Все места у мужчин-одиночников заняли фигуристы с российскими корнями Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов. В танцевальных дуэтах примет участие Энтони Пономаренко. Их родители — советские/российские фигуристы и тренеры. Однако они родились в США и всегда выступали под американским флагом.

Также за США в танцах выступает Вадим Колесник. Он родился в Харькове и переехал в Штаты уже в сознательном возрасте — в 15 лет, когда выступал в дуэте с американкой Эйвонли Нгуен.

В составе спортивных пар должны были оказаться Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, но партнерша не успела получить паспорт.

Ефимова в 2015–2020 годах выступала за Россию, после сменила партнера на Рубена Бломмарта и продолжила выступать под флагом Германии.

Митрофанов — сын эмигрантов из России. Но его родители не имели отношения к фигурному катанию.

Сколько медалей и в каких видах разыграют на Олимпиаде-2026

Количество комплектов наград с 2022 года увеличилось со 109 до 116.

Наибольшее число медалей будет разыграно во фристайле — 15 комплектов. Также в тройку самых медалеемких видов попали конькобежный спорт (14) и лыжные гонки (12).

Увеличилось и число олимпийских видов — с 14 до 15.

Какие новые виды и дисциплины будут представлены на Олимпиаде-2026

Ски-альпинизм дебютирует на Олимпиаде. В этом виде будет разыграно три медали — мужская и женская спринтерская гонка, а также смешанная эстафета.

Также на Олимпиаде дебютируют еще четыре дисциплины:

Фристайл: параллельный могул (мужчины, женщины)

Санный спорт: двойка (женщины)

Прыжки на лыжах с трамплина: большой трамплин (женщины)

Скелетон: смешанные командные соревнования

При этом урезали программу горнолыжного спорта, исключив смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе.

Сколько максимум медалей Олимпиады-2026 могут завоевать россияне

Россияне максимум смогут завоевать 22 медали. Это больше, чем на Играх-2018 в Пхёнчхане (17), где также выступали в усеченном составе (168), но меньше, чем в Пекине (32).

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева поборются за наибольшее количество медалей — по четыре.

Однако крайне маловероятно, что россияне превзойдут достижение Олимпиады в Пхёнчхане, которая по числу медалей является худшей для России. Все-таки из-за санкций многие лидеры не смогли поехать на Игры.

На летней Олимпиаде 2024 года россияне оказались в аналогичном положении. Большинство лидеров не были допущены, и в Париж поехали 15 спортсменов. В итоге Россия завершила Олимпиаду с одним серебром.

Кто из россиян является реальным претендентом на медали

В числе фаворитов Игр-2026 есть единственный представитель России — фигуристка Аделия Петросян. Многие эксперты называют ее главной претенденткой на золото, но с уточнением, что отсутствие опыта выступлений на крупных международных соревнованиях может помешать взять первое место.

При этом она единственная фигуристка на Олимпиаде с уверенным исполнением четверных прыжков.

В мужском фигурном катании Петр Гуменник может побороться за попадание в тройку, но он не является основным кандидатом. На золото здесь рассчитывать сложно с учетом доминирования Ильи Малинина (США). Эксперты и букмекеры исключают любой иной результат, кроме победы Малинина, который является одним из самых заметных спортсменов на Играх.

В число претендентов на медали, пусть и не главных, входят Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Россияне выступают на международных турнирах с декабря и постепенно набирают форму, что отражается на их результатах. При этом в масс-старте на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме оба спортсмена оказались вблизи призовых мест. Наихудшим образом пока складывается у них спринт.

Также в число претендентов на медали входит Никита Филиппов (ски-альпинизм). Он первым из россиян получил приглашение на Олимпиаду — задолго до старта сезона. И на этапах нынешнего Кубка мира дважды финишировал в тройке, во второй раз — в заключительной гонке перед Олимпиадой.