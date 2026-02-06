Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года

В каких видах россияне будут выступать на Олимпийских играх 2026 года и чего от них ждать — в материале «РБК Спорт»

Петр Гуменник и Аделия Петросян (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Россияне выступят на Олимпийских играх в усеченном составе — всего 13 спортсменов. Для сравнения на предыдущей зимней Олимпиаде выступали 209 россиян (Игры прошли незадолго до начала военной операции на Украине, массовые спортивные санкции стали вводить с марта 2022-го).

Состав российской команды Лыжные гонки Савелий Коростелев

Дарья Непряева Шорт-трек Алена Крылова

Иван Посашков Горнолыжный спорт Юлия Плешкова

Семен Ефимов Конькобежный спорт Ксения Коржова

Анастасия Семенова Фигурное катание Аделия Петросян

Петр Гуменник Санный спорт Дарья Олесик

Павел Репилов Ски-альпинизм Никита Филиппов

Россияне восьмой год продолжают выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Впервые это произошло на Олимпииаде-2018 года. Однако нынешние Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо впервые с 1952 года пройдут без сборной СССР/России по хоккею из-за отстранения со стороны международной федерации. Примечательно, что именно на Олимпиаде-1956 в Кортине-д'Ампеццо сборная России дебютировала на зимних Играх и сделала это триумфально — выиграла медальный зачет, а хоккеисты завоевали золото.

Россияне максимум смогут завоевать 22 медали. Это больше, чем на Играх-2018 в Пхёнчхане (17), где также выступали в усеченном составе (168), но меньше, чем в Пекине (32).

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева поборются за наибольшее количество медалей — по четыре.

Однако крайне маловероятно, что россияне превзойдут достижение Олимпиады в Пхёнчхане, которая по числу медалей является худшей для России. Все-таки из-за санкций на Игры не смогли поехать многие лидеры сборной.

На летней Олимпиаде 2024 года россияне оказались в аналогичном положении. Большинство лидеров не были допущены, и в Париж поехали 15 спортсменов. В итоге Россия завершила Олимпиаду с одним серебром.

Кто из россиян является реальным претендентом на медали

В числе фаворитов Игр-2026 есть единственный представитель России — фигуристка Аделия Петросян. Многие эксперты называют ее главной претенденткой на золото, но с уточнением, что отсутствие опыта выступлений на крупных международных соревнованиях может помешать ей взять первое место.

Аделия Петросян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

При этом она единственная фигуристка на Олимпиаде с уверенным исполнением четверных прыжков.

В мужском фигурном катании Петр Гуменник может побороться за попадание в тройку, но основным претендентом на победу он не является. На золото здесь рассчитывать сложно с учетом доминирования Ильи Малинина (США). Эксперты и букмекеры исключают любой иной результат, кроме победы Малинина, который является одним из самых заметных спортсменов на Играх.

Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В число претендентов на медали, пусть и не главных, входят Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Россияне выступают на международных турнирах с декабря и постепенно набирают форму, что отражается на их результатах. В масс-старте на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме оба спортсмена оказались вблизи призовых мест. Наихудшим образом пока складывается у них спринт.

Также в число претендентов на медали входит Никита Филиппов (ски-альпинизм). Он первым из россиян получил приглашение на Олимпиаду — задолго до старта сезона. И на этапах нынешнего Кубка мира дважды финишировал в тройке, во второй раз — в заключительной гонке перед Олимпиадой.