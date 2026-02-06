 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года

Россияне могут завоевать до 22 медалей Олимпийских игр 2026 года
Сюжет
Олимпиада-2026
В каких видах россияне будут выступать на Олимпийских играх 2026 года и чего от них ждать — в материале «РБК Спорт»
Петр Гуменник и&nbsp;Аделия Петросян
Петр Гуменник и Аделия Петросян (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Россияне выступят на Олимпийских играх в усеченном составе — всего 13 спортсменов. Для сравнения на предыдущей зимней Олимпиаде выступали 209 россиян (Игры прошли незадолго до начала военной операции на Украине, массовые спортивные санкции стали вводить с марта 2022-го).

Состав российской команды

Лыжные гонки

  • Савелий Коростелев
  • Дарья Непряева

Шорт-трек

  • Алена Крылова
  • Иван Посашков

Горнолыжный спорт

  • Юлия Плешкова
  • Семен Ефимов

Конькобежный спорт

  • Ксения Коржова
  • Анастасия Семенова

Фигурное катание

  • Аделия Петросян
  • Петр Гуменник

Санный спорт

  • Дарья Олесик
  • Павел Репилов

Ски-альпинизм

  • Никита Филиппов

Россияне восьмой год продолжают выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Впервые это произошло на Олимпииаде-2018 года. Однако нынешние Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо впервые с 1952 года пройдут без сборной СССР/России по хоккею из-за отстранения со стороны международной федерации. Примечательно, что именно на Олимпиаде-1956 в Кортине-д'Ампеццо сборная России дебютировала на зимних Играх и сделала это триумфально — выиграла медальный зачет, а хоккеисты завоевали золото.

Россияне максимум смогут завоевать 22 медали. Это больше, чем на Играх-2018 в Пхёнчхане (17), где также выступали в усеченном составе (168), но меньше, чем в Пекине (32).

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева поборются за наибольшее количество медалей — по четыре.

Однако крайне маловероятно, что россияне превзойдут достижение Олимпиады в Пхёнчхане, которая по числу медалей является худшей для России. Все-таки из-за санкций на Игры не смогли поехать многие лидеры сборной.

На летней Олимпиаде 2024 года россияне оказались в аналогичном положении. Большинство лидеров не были допущены, и в Париж поехали 15 спортсменов. В итоге Россия завершила Олимпиаду с одним серебром.

Кто из россиян является реальным претендентом на медали

В числе фаворитов Игр-2026 есть единственный представитель России — фигуристка Аделия Петросян. Многие эксперты называют ее главной претенденткой на золото, но с уточнением, что отсутствие опыта выступлений на крупных международных соревнованиях может помешать ей взять первое место.

Аделия Петросян
Аделия Петросян
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

При этом она единственная фигуристка на Олимпиаде с уверенным исполнением четверных прыжков.

В мужском фигурном катании Петр Гуменник может побороться за попадание в тройку, но основным претендентом на победу он не является. На золото здесь рассчитывать сложно с учетом доминирования Ильи Малинина (США). Эксперты и букмекеры исключают любой иной результат, кроме победы Малинина, который является одним из самых заметных спортсменов на Играх.

Петр Гуменник
Петр Гуменник
(Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В число претендентов на медали, пусть и не главных, входят Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Россияне выступают на международных турнирах с декабря и постепенно набирают форму, что отражается на их результатах. В масс-старте на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме оба спортсмена оказались вблизи призовых мест. Наихудшим образом пока складывается у них спринт.

Также в число претендентов на медали входит Никита Филиппов (ски-альпинизм). Он первым из россиян получил приглашение на Олимпиаду — задолго до старта сезона. И на этапах нынешнего Кубка мира дважды финишировал в тройке, во второй раз — в заключительной гонке перед Олимпиадой.

Анастасия Сирина, Руслан Алиев
Олимпиада-2026 Аделия Петросян Петр Гуменник Савелий Коростелев
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
Ксения Коржова фото
Ксения Коржова
спортсменка
30 сентября 2004 года
Анастасия Семенова фото
Анастасия Семенова
спортсменка
10 ноября 2004 года
Алена Крылова фото
Алена Крылова
спортсменка
11 октября 2002 года
Иван Посашков фото
Иван Посашков
спортсмен
6 августа 2004 года
Дарья Олесик фото
Дарья Олесик
спортсменка
19 мая 2004 года
Павел Репилов фото
Павел Репилов
спортсмен
16 июля 2002 года
Юлия Плешкова фото
Юлия Плешкова
спортсменка
17 мая 1997 года
Семен Ефимов фото
Семен Ефимов
спортсмен
14 октября 1996 года
