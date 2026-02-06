Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года
Россияне выступят на Олимпийских играх в усеченном составе — всего 13 спортсменов. Для сравнения на предыдущей зимней Олимпиаде выступали 209 россиян (Игры прошли незадолго до начала военной операции на Украине, массовые спортивные санкции стали вводить с марта 2022-го).
Состав российской команды
Лыжные гонки
- Савелий Коростелев
- Дарья Непряева
Шорт-трек
- Алена Крылова
- Иван Посашков
Горнолыжный спорт
- Юлия Плешкова
- Семен Ефимов
Конькобежный спорт
- Ксения Коржова
- Анастасия Семенова
Фигурное катание
- Аделия Петросян
- Петр Гуменник
Санный спорт
- Дарья Олесик
- Павел Репилов
Ски-альпинизм
- Никита Филиппов
Россияне восьмой год продолжают выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Впервые это произошло на Олимпииаде-2018 года. Однако нынешние Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо впервые с 1952 года пройдут без сборной СССР/России по хоккею из-за отстранения со стороны международной федерации. Примечательно, что именно на Олимпиаде-1956 в Кортине-д'Ампеццо сборная России дебютировала на зимних Играх и сделала это триумфально — выиграла медальный зачет, а хоккеисты завоевали золото.
Россияне максимум смогут завоевать 22 медали. Это больше, чем на Играх-2018 в Пхёнчхане (17), где также выступали в усеченном составе (168), но меньше, чем в Пекине (32).
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева поборются за наибольшее количество медалей — по четыре.
Однако крайне маловероятно, что россияне превзойдут достижение Олимпиады в Пхёнчхане, которая по числу медалей является худшей для России. Все-таки из-за санкций на Игры не смогли поехать многие лидеры сборной.
На летней Олимпиаде 2024 года россияне оказались в аналогичном положении. Большинство лидеров не были допущены, и в Париж поехали 15 спортсменов. В итоге Россия завершила Олимпиаду с одним серебром.
Кто из россиян является реальным претендентом на медали
В числе фаворитов Игр-2026 есть единственный представитель России — фигуристка Аделия Петросян. Многие эксперты называют ее главной претенденткой на золото, но с уточнением, что отсутствие опыта выступлений на крупных международных соревнованиях может помешать ей взять первое место.
При этом она единственная фигуристка на Олимпиаде с уверенным исполнением четверных прыжков.
В мужском фигурном катании Петр Гуменник может побороться за попадание в тройку, но основным претендентом на победу он не является. На золото здесь рассчитывать сложно с учетом доминирования Ильи Малинина (США). Эксперты и букмекеры исключают любой иной результат, кроме победы Малинина, который является одним из самых заметных спортсменов на Играх.
В число претендентов на медали, пусть и не главных, входят Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Россияне выступают на международных турнирах с декабря и постепенно набирают форму, что отражается на их результатах. В масс-старте на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме оба спортсмена оказались вблизи призовых мест. Наихудшим образом пока складывается у них спринт.
Также в число претендентов на медали входит Никита Филиппов (ски-альпинизм). Он первым из россиян получил приглашение на Олимпиаду — задолго до старта сезона. И на этапах нынешнего Кубка мира дважды финишировал в тройке, во второй раз — в заключительной гонке перед Олимпиадой.
