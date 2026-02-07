Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026

Зрители освистали американскую делегацию и вице-президента США во время прохода национальной команды на церемонии открытия Олимпиады-2026

Джей Ди Вэнс (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Вице-президента США Джей Ди Вэнса и американскую делегацию болельщики освистали во время прохода на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на своего корреспондента.

Вэнса показывали на экранах стадиона во время прохода американской делегации, что вызвало недовольство части публики.

Олимпиада в Италии будет продолжаться до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

Это будут первые Олимпийские игры c Кирсти Ковентри во главе Международного олимпийского комитета (МОК). Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве в прошлом году она сменила на этом посту Томаса Баха, который руководил МОК с 2013-го.