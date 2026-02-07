На Олимпиаде в Италии разыграли первую золотую медаль
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал золотую медаль в скоростном спуске на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Его результат составил 1 минута 51,61 секунды.
Второе место занял итальянец Джованни Франдзони (отставание 0,20 секунды), бронзовым призером стал его соотечественник Доминик Парис (+0,50).
Это был первый разыгранный комплект наград на нынешней Олимпиаде.
24-летний фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025 года (в скоростном спуске и командной комбинации).
Соревнования в Италии будут продолжаться до 22 февраля. В горнолыжном спорте на Играх выступят двое россиян в нейтральном статусе — Юлия Плешкова (в скоростном спуске и супергиганте) и Семен Ефимов (в слаломе).
