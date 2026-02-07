Швейцарский горнолыжник фон Алльмен стал обладателем первого золота на Олимпиаде

На Олимпиаде в Италии разыграли первую золотую медаль

Швейцарец Франьо фон Алльмен победил в скоростном спуске

Франьо фон Алльмен (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал золотую медаль в скоростном спуске на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Его результат составил 1 минута 51,61 секунды.

Второе место занял итальянец Джованни Франдзони (отставание 0,20 секунды), бронзовым призером стал его соотечественник Доминик Парис (+0,50).

Это был первый разыгранный комплект наград на нынешней Олимпиаде.

24-летний фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025 года (в скоростном спуске и командной комбинации).

Соревнования в Италии будут продолжаться до 22 февраля. В горнолыжном спорте на Играх выступят двое россиян в нейтральном статусе — Юлия Плешкова (в скоростном спуске и супергиганте) и Семен Ефимов (в слаломе).