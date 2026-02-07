Что известно о проблемах Гуменника с музыкой на Олимпиаде
Что случилось
Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Первыми об этом сообщили «Спорт-Экспресс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан, который ожидается в ночь на 8 февраля.
Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.
В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили «РИА Новости», что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.
Телеграм-канал figurexing опубликовал слова мамы фигуриста, Елены Гуменник, в которых она заявила, что правообладатели «отозвали разрешение именно для русского атлета».
Под фрагменты из саундтрека к фильму «Парфюмер» также выступает американский дуэт Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко в произвольном танце, которые заявлены на Олимпиаду-2026.
Перед Играми из-за проблем с правами программы пришлось менять канадским танцорам на льду Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак (музыка Принса).
Также ранее проблемы с авторскими правами на музыку в короткой программе возникли у испанца Томаса-Льоренса Гуарино Сабате. Ему запретили кататься под музыку из фильма «Миньоны», но в итоге он все-таки смог получить разрешение от компании Universal.
Решение проблемы
После запрета спортсмен и его команда рассматривали различные варианты действий: решать вопрос с правами в экстренном порядке или менять программу.
Изначально сообщалось, что Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна».
Однако позднее «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что «Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из «Дюны», так как нет времени на проверку (авторских прав) на использование».
Кроме того, автор музыки к фильму «Парфюмер: история одного убийцы» Джонни Клаймек заявил Odds, что не сможет помочь Гуменнику в ситуации с музыкой. «К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините», — сказал Клаймек.
Позднее Елена Гуменник сообщила, что решение вопроса с музыкой для программы было найдено. «Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай бог, чтобы все срослось!» — написала мама фигуриста.
Что говорят о проблеме с музыкой
Болельщики в соцсетях поддерживают фигуриста. Они используют хештег #LetPetrGumennikSkatePerfumer под публикациями ISU в Instagram (принадлежит Meta, является экстремистской и запрещенной в России), призывая разрешить 23-летнему спортсмену выступать на Олимпиаде с короткой программой «Парфюмер».
Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил «РБК Спорт», что проблема Гуменника с авторскими правами на музыку является очень странной.
«История с авторскими правами достаточно новая. Все-таки раньше мы спокойнее относились к правам. Честно говоря, я не знаю, какие сейчас юридические коллизии. Но в том, что музыку от программы «Парфюмер» Федерация фигурного катания России отправляла давным-давно, я уверен. Непонятно, как такое может быть, что накануне ее не могут одобрить. Очень странно», — сказал Авербух.
Авербух выразил уверенность в том, что Гуменник справится с трудностями. «Бывают моменты, когда стрессовые ситуации идут в помощь. Но, конечно, это все не в плюс. Выкатывалась программа, выкатывалась она с другим контентом. Но в общем я думаю, что Петр справится и с этой задачей», — отметил он.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала запрет Гуменнику, напомнив, что в сентябре на отборочном соревновании в Пекине он выступал с этой же музыкой. «Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали разную западную музыку и никогда за это не платили, потому что брали частями, кусками. Было понятно, что Петя поедет. И только за один день определились, что нельзя выступать с этой музыкой?» — сказала Тарасова.
