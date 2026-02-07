 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Что известно о проблемах Гуменника с музыкой на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку в короткой программе на Олимпиаде. Что важно знать об инциденте и есть ли решение проблемы — в материале «РБК Спорт»
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Что случилось

Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Первыми об этом сообщили «Спорт-Экспресс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан, который ожидается в ночь на 8 февраля.

Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили «РИА Новости», что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.

Телеграм-канал figurexing опубликовал слова мамы фигуриста, Елены Гуменник, в которых она заявила, что правообладатели «отозвали разрешение именно для русского атлета».

Под фрагменты из саундтрека к фильму «Парфюмер» также выступает американский дуэт Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко в произвольном танце, которые заявлены на Олимпиаду-2026.

Перед Играми из-за проблем с правами программы пришлось менять канадским танцорам на льду Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак (музыка Принса).

Также ранее проблемы с авторскими правами на музыку в короткой программе возникли у испанца Томаса-Льоренса Гуарино Сабате. Ему запретили кататься под музыку из фильма «Миньоны», но в итоге он все-таки смог получить разрешение от компании Universal.

Решение проблемы

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

После запрета спортсмен и его команда рассматривали различные варианты действий: решать вопрос с правами в экстренном порядке или менять программу.

Изначально сообщалось, что Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна».

Однако позднее «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что «Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из «Дюны», так как нет времени на проверку (авторских прав) на использование».

Кроме того, автор музыки к фильму «Парфюмер: история одного убийцы» Джонни Клаймек заявил Odds, что не сможет помочь Гуменнику в ситуации с музыкой. «К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините», — сказал Клаймек.

Позднее Елена Гуменник сообщила, что решение вопроса с музыкой для программы было найдено. «Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай бог, чтобы все срослось!» — написала мама фигуриста.

Что говорят о проблеме с музыкой

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Болельщики в соцсетях поддерживают фигуриста. Они используют хештег #LetPetrGumennikSkatePerfumer под публикациями ISU в Instagram (принадлежит Meta, является экстремистской и запрещенной в России), призывая разрешить 23-летнему спортсмену выступать на Олимпиаде с короткой программой «Парфюмер».

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил «РБК Спорт», что проблема Гуменника с авторскими правами на музыку является очень странной.

«История с авторскими правами достаточно новая. Все-таки раньше мы спокойнее относились к правам. Честно говоря, я не знаю, какие сейчас юридические коллизии. Но в том, что музыку от программы «Парфюмер» Федерация фигурного катания России отправляла давным-давно, я уверен. Непонятно, как такое может быть, что накануне ее не могут одобрить. Очень странно», — сказал Авербух.

Авербух выразил уверенность в том, что Гуменник справится с трудностями. «Бывают моменты, когда стрессовые ситуации идут в помощь. Но, конечно, это все не в плюс. Выкатывалась программа, выкатывалась она с другим контентом. Но в общем я думаю, что Петр справится и с этой задачей», — отметил он.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала запрет Гуменнику, напомнив, что в сентябре на отборочном соревновании в Пекине он выступал с этой же музыкой. «Я не знаю, как это возможно. Мы всегда брали разную западную музыку и никогда за это не платили, потому что брали частями, кусками. Было понятно, что Петя поедет. И только за один день определились, что нельзя выступать с этой музыкой?» — сказала Тарасова.

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
