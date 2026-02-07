Норвежка Стрём стала олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина
Норвежка Анна Удине Стрём завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финале соревнований на нормальном трамплине 27-летняя спортсменка набрала 267,3 очка.
Второй стала словенка Ника Превц (266,2), бронза досталась японке Нодзоми Маруяме (261,8).
Соревнования у женщин на большом трамплине пройдут 15 февраля.
Это первый комплект наград, разыгранный в прыжках на лыжах с трамплина на нынешних Играх.
На счету Стрём есть два золота, одно серебро и шесть бронз на чемпионатах мира.
Соревнования в Италии будут продолжаться до 22 февраля. В прыжках с трамплина российские спортсмены не представлены.
