Норвежка Стрём стала олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина

Серебро досталось словенке Нике Превц, бронза — японке Нодзоми Маруяме

Анна Удине Стрём (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Норвежка Анна Удине Стрём завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финале соревнований на нормальном трамплине 27-летняя спортсменка набрала 267,3 очка.

Второй стала словенка Ника Превц (266,2), бронза досталась японке Нодзоми Маруяме (261,8).

Соревнования у женщин на большом трамплине пройдут 15 февраля.

Это первый комплект наград, разыгранный в прыжках на лыжах с трамплина на нынешних Играх.

На счету Стрём есть два золота, одно серебро и шесть бронз на чемпионатах мира.

Соревнования в Италии будут продолжаться до 22 февраля. В прыжках с трамплина российские спортсмены не представлены.