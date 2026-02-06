Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
На Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо будет не более 11 соревновательных дней с участием российских спортсменов.
Всего на Олимпиаде примет участие 13 российских спортсменов.
Состав российской команды:
Лыжные гонки
Савелий Коростелев
Дарья Непряева
Шорт-трек
Алена Крылова
Иван Посашков
Горнолыжный спорт
Юлия Плешкова
Семен Ефимов
Конькобежный спорт
Ксения Коржова
Анастасия Семенова
Фигурное катание
Аделия Петросян
Петр Гуменник
Санный спорт
Дарья Олесик
Павел Репилов
Ски-альпинизм
Никита Филиппов
Первые россияне выступят на Олимпиаде 7 февраля, на следующий день после церемонии открытия.
7 февраля
- 15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (скиатлон)
- 18:00. Конькобежный спорт. Ксения Коржова (3 тыс. м)
- 19:00. Санный спорт. Павел Репилов (первый и второй заезды)
8 февраля
- 13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (скоростной спуск)
- 14:30. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (скиатлон)
- 19:00. Санный спорт. Павел Репилов (третий и четвертый заезды)
9 февраля
- 19:00. Санный спорт. Дарья Олесик (первый и второй заезды)
10 февраля
- 11:15. Лыжные гонки. Дарья Непряева (спринт, начало квалификации)
- 11:55. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (спринт, начало квалификации)
- 12:30. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м, начало квалификации)
- 13:08. Шорт-трек. Иван Посашков (1 тыс. м, начало квалификации)
- 19:00. Санный спорт. Дарья Олесик (третий и четвертый заезды)
- 20:30. Фигурное катание. Петр Гуменник (короткая программа)
12 февраля
- 13.30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (супергигант)
- 15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (гонка с раздельным стартом)
- 22.15. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)
- 22.29. Шорт-трек. Иван Посашков (1 тыс. м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)
13 февраля
- 13:45. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (гонка с раздельным стартом)
- 21:00. Фигурное катание. Петр Гуменник (произвольная программа)
14 февраля
- 22:15. Шорт-трек. Иван Посашков (1,5 тыс. м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)
- 22:59. Шорт-трек. Алена Крылова (1 тыс. метров, начало квалификации)
16 февраля
- 12.00. Горные лыжи. Семен Ефимов (слалом)
- 13.00. Шорт-трек. Алена Крылова (1 тыс. метров, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финалы)
17 февраля
- 20:45. Фигурное катание. Аделия Петросян (короткая программа)
19 февраля
- 12:30. Ски-альпинизм. Никита Филиппов (спринт, начало квалификации)
- 21:00. Фигурное катание. Аделия Петросян (произвольная программа)
21 февраля
- 13:00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт)
- 17:50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов)
22 февраля
- 12:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (масс-старт)
