Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. На турнире в нейтральном статусе примут участие 13 россиян. Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

На Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо будет не более 11 соревновательных дней с участием российских спортсменов.

Всего на Олимпиаде примет участие 13 российских спортсменов.

Состав российской команды: Лыжные гонки

Савелий Коростелев

Дарья Непряева

Шорт-трек

Алена Крылова

Иван Посашков

Горнолыжный спорт

Юлия Плешкова

Семен Ефимов

Конькобежный спорт

Ксения Коржова

Анастасия Семенова

Фигурное катание

Аделия Петросян

Петр Гуменник

Санный спорт

Дарья Олесик

Павел Репилов

Ски-альпинизм

Никита Филиппов

Первые россияне выступят на Олимпиаде 7 февраля, на следующий день после церемонии открытия.

7 февраля

15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (скиатлон)

18:00. Конькобежный спорт. Ксения Коржова (3 тыс. м)

19:00. Санный спорт. Павел Репилов (первый и второй заезды)

8 февраля

13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (скоростной спуск)

14:30. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (скиатлон)

19:00. Санный спорт. Павел Репилов (третий и четвертый заезды)

9 февраля

19:00. Санный спорт. Дарья Олесик (первый и второй заезды)

10 февраля

11:15. Лыжные гонки. Дарья Непряева (спринт, начало квалификации)

11:55. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (спринт, начало квалификации)

12:30. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м, начало квалификации)

13:08. Шорт-трек. Иван Посашков (1 тыс. м, начало квалификации)

19:00. Санный спорт. Дарья Олесик (третий и четвертый заезды)

20:30. Фигурное катание. Петр Гуменник (короткая программа)

12 февраля

13.30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (супергигант)

15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (гонка с раздельным стартом)

22.15. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)

22.29. Шорт-трек. Иван Посашков (1 тыс. м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)

13 февраля

13:45. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (гонка с раздельным стартом)

21:00. Фигурное катание. Петр Гуменник (произвольная программа)

14 февраля

22:15. Шорт-трек. Иван Посашков (1,5 тыс. м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)

22:59. Шорт-трек. Алена Крылова (1 тыс. метров, начало квалификации)

16 февраля

12.00. Горные лыжи. Семен Ефимов (слалом)

13.00. Шорт-трек. Алена Крылова (1 тыс. метров, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финалы)

17 февраля

20:45. Фигурное катание. Аделия Петросян (короткая программа)

19 февраля

12:30. Ски-альпинизм. Никита Филиппов (спринт, начало квалификации)

21:00. Фигурное катание. Аделия Петросян (произвольная программа)

21 февраля

13:00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт)

17:50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов)

22 февраля