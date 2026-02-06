 Перейти к основному контенту
Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. На турнире в нейтральном статусе примут участие 13 россиян. Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»
На Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо будет не более 11 соревновательных дней с участием российских спортсменов.

Олимпиада с РБК: обсудим открытие Игр с гостями в специальных эфирах
Общество

Всего на Олимпиаде примет участие 13 российских спортсменов.

Состав российской команды:

Лыжные гонки
Савелий Коростелев
Дарья Непряева
Шорт-трек
Алена Крылова
Иван Посашков
Горнолыжный спорт
Юлия Плешкова
Семен Ефимов
Конькобежный спорт
Ксения Коржова
Анастасия Семенова
Фигурное катание
Аделия Петросян
Петр Гуменник
Санный спорт
Дарья Олесик
Павел Репилов
Ски-альпинизм
Никита Филиппов

Первые россияне выступят на Олимпиаде 7 февраля, на следующий день после церемонии открытия.

7 февраля

  • 15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (скиатлон)
  • 18:00. Конькобежный спорт. Ксения Коржова (3 тыс. м)
  • 19:00. Санный спорт. Павел Репилов (первый и второй заезды)

8 февраля

  • 13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (скоростной спуск)
  • 14:30. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (скиатлон)
  • 19:00. Санный спорт. Павел Репилов (третий и четвертый заезды)

9 февраля

  • 19:00. Санный спорт. Дарья Олесик (первый и второй заезды)

10 февраля

  • 11:15. Лыжные гонки. Дарья Непряева (спринт, начало квалификации)
  • 11:55. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (спринт, начало квалификации)
  • 12:30. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м, начало квалификации)
  • 13:08. Шорт-трек. Иван Посашков (1 тыс. м, начало квалификации)
  • 19:00. Санный спорт. Дарья Олесик (третий и четвертый заезды)
  • 20:30. Фигурное катание. Петр Гуменник (короткая программа)

12 февраля

  • 13.30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (супергигант)
  • 15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (гонка с раздельным стартом)
  • 22.15. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)
  • 22.29. Шорт-трек. Иван Посашков (1 тыс. м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)

13 февраля

  • 13:45. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (гонка с раздельным стартом)
  • 21:00. Фигурное катание. Петр Гуменник (произвольная программа)

14 февраля

  • 22:15. Шорт-трек. Иван Посашков (1,5 тыс. м, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финал)
  • 22:59. Шорт-трек. Алена Крылова (1 тыс. метров, начало квалификации)

16 февраля

  • 12.00. Горные лыжи. Семен Ефимов (слалом)
  • 13.00. Шорт-трек. Алена Крылова (1 тыс. метров, начало четвертьфиналов, при прохождении квалификации — полуфиналы и финалы)

17 февраля

  • 20:45. Фигурное катание. Аделия Петросян (короткая программа)

19 февраля

  • 12:30. Ски-альпинизм. Никита Филиппов (спринт, начало квалификации)
  • 21:00. Фигурное катание. Аделия Петросян (произвольная программа)

21 февраля

  • 13:00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт)
  • 17:50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов)

22 февраля

  • 12:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (масс-старт)

Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Алена Крылова фото
Алена Крылова
спортсменка
11 октября 2002 года
Иван Посашков фото
Иван Посашков
спортсмен
6 августа 2004 года
Юлия Плешкова фото
Юлия Плешкова
спортсменка
17 мая 1997 года
Семен Ефимов фото
Семен Ефимов
спортсмен
14 октября 1996 года
Ксения Коржова фото
Ксения Коржова
спортсменка
30 сентября 2004 года
Анастасия Семенова фото
Анастасия Семенова
спортсменка
10 ноября 2004 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Дарья Олесик фото
Дарья Олесик
спортсменка
19 мая 2004 года
Павел Репилов фото
Павел Репилов
спортсмен
16 июля 2002 года
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
