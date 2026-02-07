Как в Италии прошла церемония открытия зимней Олимпиады. Фоторепортаж

Открытие зимних Олимпийских игр 2026 года состоялось в итальянском Милане. Как прошла церемония — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Зимние Олимпийские игры 2026 года (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоялась в Милане. Мероприятие прошло на стадионе «Сан-Сиро» и началось с шоу, где 70 танцоров из театра Ла Скала изображали статуи.

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Зрителей ознакомили с итальянской оперной классикой (Россини, Пуччини, Верди) через выступление женщины-дирижера, управляющей нотами, и трех артистов в огромных масках в виде голов композиторов.

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Затем на сцене появились краски, выливающиеся из тюбиков.

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

После красочного выступления на сцене появилась поп-дива Мэрайя Кэри, исполнившая «Nel blu, dipinto di blu» Доменико Модуньо с популярным припевом «Volare». Также она спела одну из своих самых популярных песен — «Nothing is impossible».

Фото: Elsa / Getty Images

Глава МОК Кирсти Ковентри вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой (который стоял справа от нее) следили за ходом торжественного мероприятия из VIP-ложи.

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

На шоу почтили память итальянского модельера Джорджо Армани, скончавшегося в сентябре 2025 года. Дефиле женщин в костюмах цветов итальянского флага стало данью его памяти.

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Исполнительницей итальянского гимна стала известная певица Лаура Паузини.

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Первые кольца начали подниматься в сопровождении акробатов, а оставшиеся три вскоре объединились в олимпийскую эмблему.

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Традиционно парад атлетов начался с выхода сборной Греции. Парад проходил в различных населенных пунктах, где пройдут соревнования.

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Флаг Армении несли экс-российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В качестве знаменосцев Грузии выступили фигуристы Диана Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, и Лука Берулава.

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Сборная Гаити может похвастаться самой красочной формой на Олимпийских играх. Красная лошадь, изображенная на ней, символизирует героическое прошлое страны: национального героя Туссен-Лувертюра, бывшего раба, возглавившего революцию и приведшего Гаити к независимости.

Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Впервые на зимних Играх дебютирует сборная Бенина. В торжественной церемонии поучаствовал 22-летний Натан Чибозо, выступающий в соревнованиях по горнолыжному спорту.

Фото: David Ramos / Getty Images

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также дебютируют на соревнованиях, выставив двух спортсменов — мужчину и женщину — в горнолыжном спорте.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Сборная Норвегии, одна из сильнейших команд в истории зимних Олимпиад, является главным претендентом на победу в медальном зачете Игр-2026.

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

У американской сборной знаменосцами стали бобслеист Франк Дель Дука и конькобежка Эрин Джексон. Сборная США стала самой крупной на Играх в этом году — 232 спортсмена.

Фото: David Ramos / Getty Images

Парад завершился ярким выходом сборной Италии. Флаг национальной команды несли шорт-трекистка Арианна Фонтана и лыжник Федерико Пеллегрино.

Фото: Elsa / Getty Images

После выхода всех стран-участниц началась часть шоу под названием «Путешествие во времени». Звезда сериала «Белый лотос» Сабрина Импаччиаторе вышла на арену, исполнив энергичное выступление, которое продемонстрировало несколько эпох.

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Актриса Бренда Ладиджани запомнилась зрителям шуточной сценкой с якобы сломанным микрофоном во время своей речи. Она привнесла итальянский колорит, используя всем известные жесты. Завершила выступление актриса фразой «Welcome to Italy!» после «починки» микрофона.

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Позже на сцене с официальными и весьма длинными речами выступили глава оргкомитета Игр в Италии Джованни Магало и глава МОК Кирсти Ковентри.

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Сразу после объявления Олимпийских игр открытыми, на сцене начал петь прославленный итальянский тенор Андреа Бочелли.

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Параллельно с выступлением артиста, итальянские спортсмены продолжили эстафету олимпийского огня на стадионе в Милане.

Фото: Maja Hitij / Getty Images

На сцену успела подняться и актриса Шарлиз Терон, которая пожелала, чтобы Игры стали чем-то большим, чем просто спорт. Также она призвала к «миру во всем мире».

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Под олимпийский гимн, исполненный пианистом Лан Лан и певицей Чечилией Бартоли, поднимают олимпийский флаг.

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Олимпийский огонь был зажжен сразу в двух чашах: в Милане его зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони, а в Кортине — София Годжи. Чаши, чьи узоры напоминали творения Леонардо да Винчи.

Фото: Julian Finney / Getty Images

Церемония завершилась ослепительным фейерверком.

Фото: Jamie Squire / Getty Images

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия.