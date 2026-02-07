Японский сноубордист Кимура завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде

Второе место занял японец Рёма Кимата, третьим стал китаец Су Имин

Кира Кимура (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Японский сноубордист Кира Кимура завоевал золотую медаль в биг-эйре на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финале 21-летний спортсмен в сумме за две лучшие попытки набрал 179,50 балла.

Второе место занял еще один японец Рёма Кимата (171.50), бронза досталась китайцу Су Имину (168,50).

Это первый комплект наград, разыгранный в сноуборде на нынешних Играх.

Кимура является бронзовым призером X Games 2025 года в биг-эйре.

Соревнования в Италии будут продолжаться до 22 февраля. В сноуборде российские спортсмены не представлены.