Что изменится в российских законах в сентябре

Страховка для пассажиров такси, единые правила установки видеокамер на дорогах и ужесточение контроля за препаратами для абортов. Какие изменения в законодательстве произойдут в сентябре — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Перевозчики теперь обязаны страховать пассажиров такси

Нормы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) с 1 сентября распространяются на легковое такси. Ранее размер страховой выплаты в такси был в четыре раза меньше, чем в общественном транспорте.

Согласно закону организаторы перевозок обязаны страховать каждого пассажира на сумму не менее 2 млн руб. Ранее пассажиры легкового такси в обязательном порядке были застрахованы только по ОСАГО, выплаты по которому не превышают 500 тыс. руб. в случае гибели пассажира. Лица и компании, которые уже получили разрешение на осуществление перевозок, должны будут заключить договор о страховке каждого транспортного средства в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

В июне 2023 года, когда Госдума приняла закон, тогдашний глава Минтранса, а ныне вице-премьер Виталий Савельев предлагал отложить срок вступления закона на год. Он отмечал, что закон влечет дополнительную финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей и самозанятых таксистов, использующих свои машины.

Общественники отмечали, что закон может привести к росту цен на такси и увеличению сроков выплаты страховки, а также спровоцировать уход в тень части таксистов. Представители отрасли заметили, то сильнее всего новый закон ударит по регионам, где большая часть таксистов — самозанятые, работающие на личных автомобилях.



Установка дорожных камер регулируется единым федеральным законом

Нормы установки дорожных фото- и видеокамер теперь устанавливаются федеральным законом, а не ведомственными нормативными документами. Закон определяет места, в которых могут устанавливаться камеры:

дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта;

аварийно опасные участки дорог;

участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП;

места проведения дорожных работ;

пешеходные переходы и перекрестки;

участки, где запрещена стоянка машин или остановка;

другие места, определенные ГИБДД.

Также закон предусматривает размещение специальных знаков за 150–300 м до камеры. В ситуациях, когда установленная камера не соответствует требованиям закона, водитель будет освобожден от уплаты штрафа.

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

При оплате сверхурочных начнут учитывать премии

С 1 сентября вступает в силу закон, корректирующий правила оплаты сверхурочной работы. Теперь при расчете должны учитываться премии и другие выплаты.

Согласно Трудовому кодексу, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. Однако в законодательстве не было прописано, от какой части зарплаты рассчитывается этот размер. Поскольку некоторые работодатели делят фактическую зарплату на оклад и премию, прошлая формулировка позволяла недобросовестным работодателям рассчитывать плату за сверхурочные исходя лишь из части зарплаты. Теперь законом вносятся изменения, согласно которым оплата сверхурочных должна рассчитываться исходя из оговоренной системы оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

За оборотом средств для медикаментозного прерывания беременности усиливается контроль

С сентября мизопростол и мифепристон, которые используются для медикаментозного прерывания беременности, включены в перечень предметно-количественного учета. То есть аптеки и другие учреждения, которые работают с этими препаратами, должны заносить сведения о любых операциях с ними в специальный журнал учета, что усложнит их обращение.

Эксперты, которых опросил «Коммерсантъ», отмечают, что препараты для прерывания беременности и так продавались в большинстве аптек по рецепту и за ними велся строгий учет. Однако нынешние изменения могут затронуть в том числе средства, содержащие указанные вещества в меньших дозах и использующиеся для лечения миомы матки или в качестве экстренных контрацептивов, поскольку в законе не указывается дозировка веществ. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина ранее заявляла, что изменения не приведут к снижению доступности средств экстренной контрацепции.

Согласно опросу ВЦИОМа, 55% россиян выступали против решения Минздрава, 35% поддерживали ужесточение. Представители министерства объясняют ограничения тем, что самостоятельное использование средств для медикаментозного прерывания беременности может нанести существенный вред здоровью женщины и является потенциально опасным для ее жизни.

Флаг России вывесят в детских садах и университетах

Раньше флаг России должен был устанавливаться только в общеобразовательных школах. С 1 сентября это требование распространяется на любые образовательные учреждения, включая детские сады, колледжи, техникумы и вузы.

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

У школьников появятся уроки труда и трудовое воспитание

В новом учебном году в школы возвращают уроки труда, которые заменят курс «Технология». В издательстве «Просвещение», отвечающем за учебники для российских школ, отметили, что труд, в отличие от технологии, направлен на то, «чтобы научить детей общим принципам» работы с различными материалами. Также в издательстве добавили, что предмет не подразумевает разделение по гендерному признаку, поскольку «деление «мальчикам — табуретки, девочкам — фартуки и салатики» ограничивает детей в познании огромного мира технологий». В новую дисциплину входят несколько тематических модулей, включая 3D-моделирование, робототехнику и работу с пищевыми продуктами.

Также с 1 сентября учащиеся займутся трудовой деятельностью. Школьники в зависимости от возраста должны будут убираться в классах, сажать деревья на школьной территории, шить театральные костюмы или помогать в библиотеке. При этом для привлечения учеников к труду больше не надо получать разрешение родителей.

Вместо ОБЖ в школах будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины»

Новый курс предполагает расширенную военную подготовку, а также ознакомление со способами боевого применения беспилотников и современным общевойсковым боем. Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что вести уроки будут ветераны специальной военной операции и участники боевых действий, которые пройдут курсы переподготовки.

Учредители недобросовестных управляющих компаний не смогут возобновить работу после банкротства

С 2015 года управляющие компании обязаны получать лицензии на осуществление услуг в сфере ЖКХ. С 1 сентября ужесточаются требования к получению таких лицензий для новых компаний. Теперь учредители компаний, лицензии которых были аннулированы или в отношении которых были применены административные наказания, не смогут получить новую лицензию. Ранее такое требование распространялось только на саму компанию и ее должностное лицо (директора).

Государство не будет обязано создавать независимые службы защиты прав пациентов ПНИ

С 1 сентября в закон о психиатрической помощи вносится ряд поправок, среди которых отмена положения о необходимости создании государством независимой от исполнительной власти службы защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ). Также закон расширяет полномочия работников ПНИ по ограничению прав больных. Так, по решению главврача или заведующего отделением пациент может быть временно ограничен в праве вести переписку без цензуры, принимать посетителей, получать и отправлять почту, совершать покупки и денежные платежи, а также пользоваться собственной одеждой, телефоном и другими средствами связи. Кроме того, поправки предполагают создание в каждом регионе страны комиссии, члены которой будут решать вопросы приема, перевода и выписки пациента из ПНИ, а также необходимости последующего ухода.

Представители общественных организаций отмечали, что поправки существенно снижают правовую защищенность граждан с психическими отклонениями. Так, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская предупреждала, что в случае запрета со стороны врачей закон может лишить пациента возможности обратиться к службе, которая могла бы защитить его права. Основательница благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер также предостерегала депутатов от принятия закона, говоря, что отмена статьи о создании независимой службы может положить конец положительным изменениям в системе.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с РБК отмечал, что изменения прорабатывались на протяжении трех лет и учитывают большую часть предложений общественников. Он также осудил оппонентов за мнение о том, что все сотрудники ПНИ и связанные с ними органы власти являются «врагами пациентов», отметив, что знает много тех, кто «действительно душой болеют за этих людей».

Инвалидов-безбилетников запрещено высаживать из общественного транспорта

За высадку из общественного транспорта инвалидов первой группы теперь будет грозить штраф в размере 20–30 тыс. руб. для должностных лиц и 5 тыс. руб. для водителей. Запрет распространяется на инвалидов, которые едут без сопровождающих и не оплатили проезд (или не смогли доказать свое право на льготу). В 2021 году вступил в силу аналогичный закон, запрещающий высаживать детей в возрасте до 16 лет, если они едут в одиночку.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

При укусах ядовитых животных и острой реакции на стресс будут оказывать первую помощь

Острая психологическая реакция на стресс и укусы ядовитых животных наравне с остановкой дыхания и наружными кровотечениями вошли в обновленный перечень состояний, при которых оказывается первая медицинская помощь.

Спасательные покрывала и блокноты нужно класть в автомобильные аптечки

С сентября перечень медицинских изделий, которые необходимо иметь с собой автомобилисту, расширился за счет спасательного покрывала, блокнота с маркером или карандашом и сумки для аптечки. Также в два раза увеличили количество необходимых устройств для проведения искусственного дыхания, а марлевые бинты разрешили заменять эластичными меньшего размера. Старыми аптечками можно будет пользоваться до 2027 года при условии действующего срока годности.

При этом с сентября 2023 года водителей перестали штрафовать за отсутствие аптечки, а также огнетушителя и знака аварийной остановки. До изменений водителям без аптечки грозил штраф в размере 500 руб.

Качество российского меда будет контролироваться законами Евразийского экономического союза

С 1 сентября вносятся изменения в закон о пчеловодстве в России. Теперь качество и безопасность меда будут определяться не только российским законодательством, но и нормами Евразийского экономического союза. Также качество продукции пчеловодства теперь определяется в соответствии с «техническими регламентами и документами по стандартизации». Как отмечали авторы инициативы, корректировки должны снизить вероятность фальсификации продукта, в том числе благодаря введению в закон определений терминов «мед» и «продукция пчеловодства».

Минимальный уставной капитал для производителей этилового спирта увеличат в десять раз

С сентября для получения лицензии на производство этилового спирта уставной капитал компании не должен быть ниже 100 млн руб. (раньше было достаточно 10 млн руб.). При этом закон предусматривает аннулирование уже полученных лицензий при снижении стоимости чистых активов ниже 100 млн руб.

Также согласно новому закону члены наблюдательного и исполнительного коллегиальных органов компании, генеральный директор и главный бухгалтер не смогут занимать должности в компании, если в течение пяти лет до этого они работали в других компаниях, производящих алкогольную продукцию, лицензия которых была аннулирована или в отношении которых как минимум дважды были применены административные наказания. Дополнительные ограничения также вводятся в отношении лиц, владеющих более 10% голосов уставного капитала: предъявляются требования к их деловой репутации, отсутствию регистрации в офшорных юрисдикциях. Кроме того, они не могут владеть более 10% в организациях, чья лицензия была аннулирована в течение пяти лет.

Ипотеку с плавающей ставкой нельзя получить на сумму меньше 200 месячных средних зарплат в регионе

С 1 сентября ипотечный кредит с плавающей процентной ставкой можно взять только на сумму не меньше 200 средних месячных зарплат в регионе. Данные по зарплате будут рассчитываться по данным за предыдущий год. Если местные власти не считают среднюю зарплату в регионе, для расчетов будет использоваться средняя зарплата по России. Согласно данным Росстата на 2023 год, при расчете по средней российской зарплате кредит не может быть меньше 15 млн руб.

При этом ипотеку с плавающей ставкой в диапазоне 200–1000 месячных зарплат можно брать не больше чем на 20 лет. Для ипотеки больше 1000 зарплат, то есть 75 млн, временных ограничений нет. Также в законе отмечается, что за все время рост ставки не может быть больше 4 п.п. или трети от ее первоначальной величины.