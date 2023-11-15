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В курс ОБЖ включат изучение общевойскового боя и применения дронов

Минпросвещения: в курс ОБЖ включат изучение общевойскового боя и применения БПЛА
Школьники также должны получить представление «о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении защиты государства» и «о ценности безопасного поведения для личности»
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После прохождения базового курса по основам безопасности и защиты Родины (в прошлом — «Основы безопасности жизнедеятельности», ОБЖ) школьники должны иметь представление в том числе о современном общевойсковом бое и способах боевого применения беспилотников, следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

Ученики, помимо всего прочего, также должны получить:

  • представление «о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооруженных сил Российской Федерации‎ в обеспечении защиты государства»;
  • знания об элементах начальной военной подготовки и требованиях безопасности при обращении со стрелковым оружием;
  • представление «о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства».

«Проектом приказа предлагается внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования ‎и среднего общего образования в части изменения наименования учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на наименование «Основы безопасности и защиты Родины», а также корректировки требований к предметным результатам освоения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», — говорится в пояснительной записке.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Изменения ‎в федеральные образовательные стандарты планируется внести до 1 марта 2024 года.

В августе ТАСС со ссылкой на программу курса Минпросвещения по начальной военной подготовке для 10–11 классов сообщил, что в него войдет обучение основам применения дронов. В рамках модуля «Основы технической подготовки и связи» школьники должны узнать о способах боевого использования беспилотников и ведения разведки местности с их помощью и «алгоритм противодействия БПЛА противника», а также «выполнять практические действия по управлению БПЛА».

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Обновленный предмет появится в школах в следующем году. По нему разработают учебник. Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что «Основы безопасности и защиты Родины», в отличие от ОБЖ, будут включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, в том числе правила оказания первой помощи, действий при катастрофах разного рода, и т.д. Он также сообщил, что преподавателями могут быть ветераны военных действий на Украине, их переподготовку будут вести на базе Государственного университета просвещения в созданном для этих целей центре. В ноябре глава Минпросвещения назвал важным и полезным опыт Чечни в разработке программ для нового предмета.

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