В курс ОБЖ включат изучение общевойскового боя и применения дронов
После прохождения базового курса по основам безопасности и защиты Родины (в прошлом — «Основы безопасности жизнедеятельности», ОБЖ) школьники должны иметь представление в том числе о современном общевойсковом бое и способах боевого применения беспилотников, следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на портале regulation.gov.ru.
Ученики, помимо всего прочего, также должны получить:
- представление «о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооруженных сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства»;
- знания об элементах начальной военной подготовки и требованиях безопасности при обращении со стрелковым оружием;
- представление «о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства».
«Проектом приказа предлагается внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования и среднего общего образования в части изменения наименования учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на наименование «Основы безопасности и защиты Родины», а также корректировки требований к предметным результатам освоения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», — говорится в пояснительной записке.
Изменения в федеральные образовательные стандарты планируется внести до 1 марта 2024 года.
В августе ТАСС со ссылкой на программу курса Минпросвещения по начальной военной подготовке для 10–11 классов сообщил, что в него войдет обучение основам применения дронов. В рамках модуля «Основы технической подготовки и связи» школьники должны узнать о способах боевого использования беспилотников и ведения разведки местности с их помощью и «алгоритм противодействия БПЛА противника», а также «выполнять практические действия по управлению БПЛА».
Обновленный предмет появится в школах в следующем году. По нему разработают учебник. Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что «Основы безопасности и защиты Родины», в отличие от ОБЖ, будут включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, в том числе правила оказания первой помощи, действий при катастрофах разного рода, и т.д. Он также сообщил, что преподавателями могут быть ветераны военных действий на Украине, их переподготовку будут вести на базе Государственного университета просвещения в созданном для этих целей центре. В ноябре глава Минпросвещения назвал важным и полезным опыт Чечни в разработке программ для нового предмета.
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