Длительность рабочего дня в России установила рекорд

Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа — максимума за 19 лет, следует из данных Росстата. Больше всех работают рыболовы, администраторы и медики. Эксперты указывают на риски неоплачиваемых переработок

Фото: City News Moskva / Global Look Press

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, увеличившись на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года. Это следует из данных Росстата, проанализированных РБК. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов.

Показатели длительности рабочего времени (как за весь год, так и в расчете на один день) в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата (с 2005 года). Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тыс. часов. Однако на фоне роста безработицы и локдаунов в 2020 году произошел откат назад — до 7,06 часа в день и 1,74 тыс. часов в год соответственно. В 2021–2022 годах наблюдался компенсаторный рост длительности рабочего времени.

Опрошенные РБК эксперты связали свежие данные Росстата прежде всего с дефицитом рабочей силы в России.

Во ВНИИ труда Минтруда России заявили РБК, что рост продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей. При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли. «Небольшой рост связан с выходом работников из режимов неполного рабочего времени, а также минимизацией производственных простоев», — указали там.

У кого самый длинный и короткий рабочий день

Наиболее длинный рабочий день в 2023 году был у сотрудников сферы рыболовства и рыбоводства — в среднем они работали по 8,21 часа, раскрыл Росстат. На втором месте — работники, которые занимаются административной деятельностью и оказанием сопутствующих услуг, куда входят, например, деятельность турагентств и обслуживание зданий и территорий (7,61 часа); на третьем — занятые в сфере добычи металлических руд (7,6 часа).

В лидерах по продолжительности рабочего времени также оказались сотрудники здравоохранения и деятельности в сфере социальных услуг (среднее время — 7,47 часа), занятые в сфере прочего сухопутного пассажирского транспорта, то есть автобусов, троллейбусов, метро, — 7,46 часа, работники отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности — 7,34 часа.

В то же время наименьшее количество часов в день работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа), образования (6,8 часа), гостиниц и общепита (6,92 часа), а также производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (6,94 часа). Меньше среднероссийского показателя также трудились работники отрасли производства нефтепродуктов (6,95 часа), занятые в ремонте и монтаже машин и оборудования (6,97 часа).

Согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Однако для ряда категорий установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (среди них — работники вредных производств, транспорта, беременные женщины и т.д.). Свыше восьми часов в день могут трудиться те, у кого установлен ненормированный график, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.

Как Росстат считает продолжительность рабочего дня Данные Росстата о средней продолжительности рабочего времени охватывают списочный состав работников организаций без учета малого бизнеса. Их предоставляют юридические лица по установленной форме. Под рабочим понимается время, в течение которого сотрудник фактически выполнял работу, с учетом сверхурочной работы, командировок, а также работы в выходные и праздничные дни, как по основной работе, так и по совмещаемой в этой же организации. Отпуск, больничный, простой в фактическое время не включаются. Среднее количество отработанных часов вычисляется делением общего числа отработанных сотрудниками часов на среднюю численность работников.

Эффект работы по совместительству

Рост продолжительности рабочего времени в 2023 году был ожидаемым, он стал следствием прежде всего острого дефицита кадров при низкой производительности труда, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«Рекорды по отработанным человеко-часам связаны с работой по совместительству многих сотрудников крупных предприятий. Это естественный ответ компаний на нехватку кадров: по-другому обеспечить полноценную работу они бы просто не смогли», — указывает эксперт.

Ранее о таком тренде говорил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», — отмечал он.

По данным Росстата, на фоне дефицита кадров реальная заработная плата в России выросла на 7,8% по итогам 2023 года.

Для отраслей реального сектора экономики, которые получили дополнительный импульс развития за счет госзаказа и переориентации цепочек поставок и сбыта, увеличение рабочего времени в условиях дефицита работников и непрерывных производственных процессов — естественное явление, соглашается главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Кроме того, зачастую из-за отсутствия достаточного количества работников промышленность и производство не могут просто увеличить количество смен, а выходят из положения увеличением их продолжительности, отмечает она.

Примечательно, что рекорды и по показателю безработицы, и по длительности рабочего дня обновляются параллельно друг другу, указывает Данина. По итогам 2023 года среднемесячный уровень безработицы снизился до 3,2%, став минимальным с 1992 года, сообщал Росстат. В январе 2024-го безработица составила 2,9% рабочей силы.

Проблема переработок

Сложившаяся ситуация обостряет проблему переработок — особенно принимая во внимание тот факт, что далеко не все предприятия ведут аккуратный учет сверхурочных часов, говорит Сафонов. «По закону переработки должны оплачиваться дополнительно по повышенному тарифу, однако в реальности далеко не все компании соблюдают это требование», — отмечает он. Особенно это актуально для малого бизнеса, который, впрочем, данными Росстата не охватывается, добавляет Сафонов.

По сравнению с 2022 годом в 2023-м среднее время переработок в целом по рынку труда выросло на 3 процентных пункта — с 28% сверх нормы рабочего времени до 31%, сообщили РБК в исследовательском центре SuperJob. Чаще других на них традиционно жалуются учителя и врачи, однако в последний год эта проблема также коснулась водителей и квалифицированных рабочих в промышленности.

Переработки и увеличение продолжительности рабочего дня — один из негативных трендов современного рынка занятости, подтверждает Данина.

«На протяжении последних трех лет опросы hh.ru фиксируют долю работающих россиян, которые периодически задерживаются на работе и у которых длительность рабочего дня выходит за пределы нормы, на уровне чуть выше 70%. В половине случаев работодатель еще и оставляет такие задержки без оплаты», — указывает она.

Зафиксированная Росстатом рекордная продолжительность рабочего дня может являться в том числе следствием «хронических» задержек на работе и переработок, а также роста числа трудовых договоров с ненормированным графиком, предполагает Данина.

Показатель Росстата по определению не может быть полностью репрезентативным, поскольку опирается на данные, предоставляемые работодателями. Так, отследить фактическую продолжительность рабочего дня дистанционного работника крайне сложно, и, скорее всего, в отношении таких сотрудников работодатели подают данные формально, считает Сафонов. «Учитывая распространенность дистанционной занятости, это, конечно, снижает репрезентативность данных», — говорит он. В 2022 году опрос ВЦИОМа показывал, что из дома работают около 10% занятых россиян. Согласно текущим оценкам рейтингового агентства АКРА, сейчас дистанционная занятость охватывает «несколько процентов занятых».