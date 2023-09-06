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Ветеранов военной операции отправят преподавать в школы

Кравцов: ветераны спецоперации пройдут переподготовку для преподавания в школах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» в школах будут ветераны специальной военной операции и участники боевых действий, которые для этого пройдут курсы переподготовки, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов — ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины», — сказал он на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума «Память священна» (цитата по ТАСС).

В июне 2023 года в Минпросвещения сообщили, что в школах с 1 сентября 2024 года будут учить «Основам безопасности и защите Родины» вместо «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

По словам Кравцова, новый предмет будет включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, в том числе правила оказания первой помощи, действия при катастрофах и т.д.

«Мы понимаем, что время сегодня в том числе нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они, как никто другой, могут прийти и рассказать правду», — пояснял он.

Теги
Минпросвещения ветераны переподготовка
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