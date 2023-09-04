Большинство россиян не захотели ограничений продаж препаратов для аборта
Большинство россиян поддерживают госрегулирование вопроса абортов, однако предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется высокой популярностью, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ, проведенное по заказу газеты.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.
Почти половина респондентов (47%) полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов. Еще год назад так думали 36%. Против вмешательства государства в такие вопросы сегодня выступают 39% (в 2022 году так считал 51%). И хотя российское общество не достигло консенсуса в этом вопросе, за прошедший год баланс общественного мнения заметно сместился в сторону госрегулирования абортов, считают аналитики ВЦИОМа.
Больше других поддерживают госрегулирование абортов мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%) и жители села (63%). Определенно против государственного регулирования абортов выступают, как правило, женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители обеих столиц (49%), активные пользователи интернета (46%), а также те, у кого нет детей (48%).
Также опрос показал, что 55% россиян выступают против инициативы Минздрава ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета. Поддерживают инициативу 35%. Против преимущественно молодежь (71% в группе до 25 лет и 60% в группе 25–34-летних), бездетные граждане (62%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%) и женщины (58%).
Единственная группа россиян, которая чаще других поддерживает предложение Минздрава ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности, — это жители СКФО (55%). По-видимому, это следствие культурно-религиозных представлений о семье, женщине и детях, объясняют авторы исследования.
В то же время основной предмет несогласия между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава, — столкновение личных и государственных интересов. Сторонники ограничения свободной продажи абортивных препаратов ссылаются на то, что нужно улучшать демографию, а женщины должны рожать (30% от числа поддерживающих). Их оппоненты говорят о свободе личного выбора и принципе невмешательства государства в вопросы прерывания беременности (42% от числа не поддерживающих).
Минздрав в конце июля предложил внести лекарственные средства мизопростол и мифепристон, используемые для искусственного прерывания беременности, в список подлежащих учету. Их прием без посещения больницы увеличивает риск осложнений и может привести к смерти, например в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или при развитии аллергической реакции на лекарство, заявили в ведомстве.
Медикаментозное прерывание беременности проводится на ранних сроках, до шести—семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца, провоцируется выкидыш. Такой аборт не советуют проводить самостоятельно и рекомендуют обращаться за консультацией к гинекологам. Препараты подобного рода, как правило, в аптеках отпускают по рецепту.
Опрошенные сервисом «Справочник врача» медработники в большинстве (59%) выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности, поскольку это, по их мнению, приведет к большому проценту отказа от детей, увеличению числа криминальных абортов, всплеску «медицинского туризма» и росту материнской смертности. Еще 19% респондентов сообщили о нейтральной позиции по этому вопросу, 22% одобрили такую инициативу.
Кроме этого, почти половина (45%) врачей считают, что только мнение женщины следует воспринимать в качестве решающего в отношении аборта, а 33% — что это должно быть решение пары. В отношении посткоитальной (экстренной) контрацепции за свободный выбор женщины высказались 50% врачей, за мнение пары — 33% опрошенных и только 5% согласились с тем, что экстренная контрацепция считается медикаментозным абортом и должна быть запрещена. Две трети (68%) опрошенных врачей выразили мнение, что это актуальный в ряде случаев способ контрацепции, а потому продажу таких препаратов не следует жестко контролировать.