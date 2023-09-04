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Большинство россиян не захотели ограничений продаж препаратов для аборта

ВЦИОМ: большинство россиян выступили против ограничений продажи препаратов для аборта
Минздрав в конце июля предложил внести лекарственные средства, используемые для искусственного прерывания беременности, в список подлежащих учету. Большинство граждан (55%) выступили против инициативы, следует из опроса ВЦИОМ
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Большинство россиян поддерживают госрегулирование вопроса абортов, однако предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется высокой популярностью, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ, проведенное по заказу газеты.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Почти половина респондентов (47%) полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов. Еще год назад так думали 36%. Против вмешательства государства в такие вопросы сегодня выступают 39% (в 2022 году так считал 51%). И хотя российское общество не достигло консенсуса в этом вопросе, за прошедший год баланс общественного мнения заметно сместился в сторону госрегулирования абортов, считают аналитики ВЦИОМа.

Больше других поддерживают госрегулирование абортов мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%) и жители села (63%). Определенно против государственного регулирования абортов выступают, как правило, женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители обеих столиц (49%), активные пользователи интернета (46%), а также те, у кого нет детей (48%).

Также опрос показал, что 55% россиян выступают против инициативы Минздрава ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета. Поддерживают инициативу 35%. Против преимущественно молодежь (71% в группе до 25 лет и 60% в группе 25–34-летних), бездетные граждане (62%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%) и женщины (58%).

Единственная группа россиян, которая чаще других поддерживает предложение Минздрава ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности, — это жители СКФО (55%). По-видимому, это следствие культурно-религиозных представлений о семье, женщине и детях, объясняют авторы исследования.

В то же время основной предмет несогласия между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава, — столкновение личных и государственных интересов. Сторонники ограничения свободной продажи абортивных препаратов ссылаются на то, что нужно улучшать демографию, а женщины должны рожать (30% от числа поддерживающих). Их оппоненты говорят о свободе личного выбора и принципе невмешательства государства в вопросы прерывания беременности (42% от числа не поддерживающих).

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Минздрав в конце июля предложил внести лекарственные средства мизопростол и мифепристон, используемые для искусственного прерывания беременности, в список подлежащих учету. Их прием без посещения больницы увеличивает риск осложнений и может привести к смерти, например в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или при развитии аллергической реакции на лекарство, заявили в ведомстве.

Медикаментозное прерывание беременности проводится на ранних сроках, до шести—семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца, провоцируется выкидыш. Такой аборт не советуют проводить самостоятельно и рекомендуют обращаться за консультацией к гинекологам. Препараты подобного рода, как правило, в аптеках отпускают по рецепту.

Опрошенные сервисом «Справочник врача» медработники в большинстве (59%) выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности, поскольку это, по их мнению, приведет к большому проценту отказа от детей, увеличению числа криминальных абортов, всплеску «медицинского туризма» и росту материнской смертности. Еще 19% респондентов сообщили о нейтральной позиции по этому вопросу, 22% одобрили такую инициативу.

Кроме этого, почти половина (45%) врачей считают, что только мнение женщины следует воспринимать в качестве решающего в отношении аборта, а 33% — что это должно быть решение пары. В отношении посткоитальной (экстренной) контрацепции за свободный выбор женщины высказались 50% врачей, за мнение пары — 33% опрошенных и только 5% согласились с тем, что экстренная контрацепция считается медикаментозным абортом и должна быть запрещена. Две трети (68%) опрошенных врачей выразили мнение, что это актуальный в ряде случаев способ контрацепции, а потому продажу таких препаратов не следует жестко контролировать.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
россияне соцопрос ВЦИОМ Минздрав таблетки аборты
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