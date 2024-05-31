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Минздрав утвердил состав автомобильной аптечки с одеялом и загубником

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки с одеялом и загубником
С марта 2023 года водителей не штрафуют за отсутствие аптечки утвержденного образца, однако Минздрав продолжает обновлять ее рекомендованный состав. В этот раз министерство дополнило аптечку изотермическим одеялом и загубником
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в ее обновленный состав изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник — это приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык. Приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к проекту сказано, что обновленный состав аптечки будет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.

В Минздраве подчеркнули, что травмы, полученные в результате ДТП, относятся к наиболее тяжелым видам травматизма и занимают первое место среди причин смертности от механических повреждений. Там также отметили, что раннее оказание медицинской помощи пострадавшему во многих случаях позволит сохранить жизнь и существенно улучшить результаты лечения.

Полный состав обновленной автомобильной аптечки выглядит следующим образом:

  • маска медицинская нестерильная, 2 шт.;
  • перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М, 2 шт;
  • одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (загубник);
  • жгут кровоостанавливающий;
  • бинт марлевый медицинский;
  • бинт эластичный;
  • лейкопластырь кожный;
  • одеяло спасательное многоразового использования размером не менее 160 см на 210 см;
  • пара ножниц для перевязочного материала;
  • пара хирургических ножниц общего назначения.

Также в аптечке должны быть инструкция по оказанию первой помощи, блокнот, маркер черного или синего цвета, или карандаш и блокнот. Как пишет Autonews, сейчас аптечки стоят (в зависимости от состава) от 600 до 3,5 тыс. руб.

Приказ вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2030 года. Как уточнили в Минздраве, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать. Но только до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.

Минздрав предложил дополнить автомобильную аптечку спасательным одеялом
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

До 1 марта 2023 года любой легковой автомобиль, автобус, грузовик или мотоцикл был обязан комплектоваться аптечкой (штраф составлял 500 руб.), за чем следили инспекторы ГИБДД. Однако по инициативе МВД норму убрали как «избыточную». Ранее наличие аптечки также проверяли во время технического осмотра, но это требование отменили еще в 2022 году: сейчас оно носит исключительно рекомендательный характер.

В разговоре с Autonews юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько также указал, что покупать автомобильную аптечку или же немедленно менять текущую на новую после вступления в силу изменений вовсе не обязательно. «Их отсутствие больше не считается неисправностью. Поэтому наличие аптечки уже формальность и покупать их необязательно. Также их не проверяют инспекторы ГИБДД и штрафов за их отсутствие не выписывают», — сказал эксперт.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минздрав аптечки состав реанимация автомобилисты
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