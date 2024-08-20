Самозанятые таксисты попросили власти ослабить к ним требования

Объединение самозанятых просит правительство разделить требования к самозанятым перевозчикам и таксопаркам. Единый подход к регулированию, по их версии, привел к тому, что более миллиона водителей работают в серой зоне

Фото: Олег Яковлев / РБК

Объединение самозанятых России (общественная организация, представляющая интересы самозанятых специалистов сферы услуг, перевозок, продаж и т.д.) 19 августа направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой на законодательном уровне разделить требования к самозанятым перевозчикам и таксопаркам (копия есть у РБК; отправку обращения подтвердили в объединении).

В письме отмечается, что Закон о такси (ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации...»), вступивший в силу в сентябре 2023-го, «уравнял в обязанностях две экономически неравные модели». В результате самозанятые должны за свой счет приобрести полис ОСАГО по более дорогому тарифу для такси, перекрасить свой автомобиль в установленный субъектом России цвет, дважды в день проходить медосмотр и один раз в день — техосмотр автомобиля.

Для обсуждения предложений по изменению Закона о такси объединение предлагает создать рабочую группу с участием общественных организаций, представляющих интересы самозанятых водителей, таксопарков, перевозчиков, служб заказа такси.

В данный момент из более чем 600 тыс. официально зарегистрированных самозанятых, указавших в качестве основного вида деятельности работу в такси, только 20 тыс. (чуть более 3%) получили разрешение в соответствии с требованиями Закона о такси, говорится в письме. Еще более миллиона таксистов, боясь штрафов за невыполнение требований, не стали регистрироваться в качестве самозанятых и работают полностью в серой зоне.

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу новые требования к сфере такси, направленные на повышение безопасности и качества услуг. В рамках реформы была создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые обязаны передавать данные в указанную систему.

Одним из значительных нововведений стала легализация работы самозанятых в такси. Также введены ограничения для водителей с непогашенной судимостью и тремя неоплаченными административными штрафами. Для агрегаторов установлена обязанность проверять водителей по реестрам и гарантировать, что заказы передаются только тем, у кого есть действующее разрешение. Автомобили такси теперь должны иметь цветографическую схему («шашечки») и оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова и экологический класс должны соответствовать требованиям конкретного региона. Кроме того, службы заказа такси обязаны автоматически передавать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных с информацией о перевозках, местоположении такси и водителя.

РБК направил запрос в правительство.

Оправданы ли опасения

По состоянию на август 2024 года во ФГИС «Такси» содержатся 92 тыс. записей в реестре перевозчиков легковыми такси, из которых 25 тыс. — самозанятые, еще 573 тыс. записей содержатся в реестре автомобилей легковых такси, 1,2 тыс. записей — в реестре служб заказа легковых такси, рассказал РБК руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

По данным Федеральной налоговой службы, которые приводит собеседник РБК, к 1 августа в России насчитывалось 632 тыс. самозанятых водителей такси. «По совокупным данным больших служб заказа легкового такси и экспертным оценкам, количество выполняющих заказы водителей такси составляет 2–2,5 млн человек. Таким образом, введенное регулирование не достигло одной из главных целей — получение разрешений самозанятыми», — говорит собеседник РБК.

В целом, по его мнению, Закон о такси оказался «слишком сложным для исполнения» как участниками рынка, так и органами исполнительной власти. «Отдельные нормы имеют двойное и даже тройное толкование. Для участников рынка сложность заключается в забюрократизированной разрешительной системе, не эффективной в условиях цифровой экономики и в избыточных требованиях, большинство из которых устарело. Для органов исполнительной власти регионов законодательством не определены источники финансирования полномочий. Рынок такси фактически остался прежним, со всеми своими недостатками и экономическими проблемами», — уверен Швагерус.

Предложение о разделении требований к самозанятым и таксопаркам вызвало много вопросов у Общественного совета по развитию такси. Его председатель Ирина Зарипова считает его неэффективным, так как вслед за подобными изменениями может последовать такое же требование от представителей, например, перевозок в сфере общественного транспорта. «Считаем, что необходимо модернизировать и развивать саму систему требований, среди которых обязательное прохождение медицинского осмотра и технического состояния автомобиля такси», — говорит Зарипова.

Она согласна, что сегодня многим водителям не хватает круглосуточных точек, где они могли бы пройти медосмотр. Также не каждая станция техосмотра имеет право на выпуск автомобиля такси. По ее мнению, ситуацию могут исправить крупные таксопарки, которые готовы принимать самозанятых водителей на своих базах и оказывать им услуги по выпуску.

Зарипова отметила, что масштабной регистрации самозанятых-перевозчиков пока не произошло. Причинами слабой динамики получения разрешений перевозчиками-самозанятыми она считает низкую информированность водителей такси, особенно в регионах, а также высокую стоимость полиса ОСАГО для таксистов. «Полис ОСАГО для такси стоит в пять–семь раз дороже обычного, что для самозанятых является неподъемной суммой», — добавила Зарипова.

РБК направил запрос в «Яндекс Такси» и «Ситимобил».