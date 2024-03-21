Эксперты РАН описали «портреты» идущих на аборт женщин

В ситуации репродуктивного выбора — рожать или не рожать — оказываются шесть категорий женщин в России, считают ученые из ФНИСЦ РАН. Среди них — желающие сохранить себя, карьеристки и финансово уязвимые

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

К основным мотивам женщин, собирающихся прервать беременность, относятся опасения родить больного ребенка, недостаток поддержки близких и страх потерять финансовое благополучие. К таким выводам пришли ученые Института демографических исследований ФНИСЦ РАН в статье «Тренды абортивного поведения россиян в контексте демографической политики», опубликованной в мартовском выпуске журнала «Население и экономика». Исследователи назвали шесть основных типов россиянок, которые попадают в ситуацию репродуктивного выбора, и предложили комплекс мер по снижению числа абортов.

В России за последние годы уже принято большое число мер, направленных на снижение числа искусственных прерываний беременности, и число абортов снижается из года в год и в абсолютном, и в относительном выражении (например, относительно количества рождений. — РБК), прокомментировала РБК главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина. «Важным показателем является рост доли женщин, отказавшихся от прерывания беременности, от числа тех, кто прошел доабортное консультирование. Так, в 2022 году, по данным официальной статистики, число женщин, отказавшихся от прерывания беременности, составило более 47 тыс.», — сказала Долгушина.

Какие категории женщин делают аборты

«Прерывание беременности стало обычной практикой для населения России», — констатируется в статье. На основе экспертных интервью с представителями НКО и медицинских организаций ученые выделили шесть категорий женщин, которые чаще всего стоят перед репродуктивным выбором. А именно:

Женщины с сомнениями в необходимости аборта

В эту категорию входят женщины, которые зачастую хотят родить, но могут пойти на аборт как из-за субъективных причин (например, давления родственников, нежелания партнера иметь ребенка), так и из-за объективных (например, медицинских противопоказаний). К медицинским показаниям к аборту относятся, в частности, инфекционные заболевания, рак, психические расстройства. При этом бывают случаи, когда медицинские работники необоснованно проводят аборты по медицинским показаниям, констатируется в статье. В ней приводится высказывание одного из специалистов в Нижнем Новгороде о том, что в некотором учреждении доля прерываний беременности по медицинским показаниям достигала 80% при нормальных российских показателях в 4–5%.

«Оказалось, что в той клинике работали только два гинеколога, и не было узких специалистов. То есть если у женщины был варикоз или другие минимальные риски, связанные с ее возрастом или состоянием здоровья, специалисты перестраховывались и прописывали медицинское прерывание беременности», — цитируют авторы этого эксперта без указания имен.

Финансово уязвимые женщины

Прерывать беременность по финансовым причинам склонны россиянки, семья которых находится в неудовлетворительном финансовом положении или бедности. Среди аргументов за аборт может быть также нежелание расставаться с супругом, которому придется искать работу в другом регионе после появления ребенка. Меры господдержки не всегда могут склонить семьи к сохранению беременности.

«Я объясняю, что можно получить государственную поддержку, что есть материнский капитал и другие меры для молодых семей. Но они все равно боятся, что не смогут воспитать, дать образование и жилье», — приводятся в статье слова специалиста по доабортному консультированию из Башкирии.

Женщины в сложной жизненной ситуации

К ним относятся женщины, оказавшиеся в ситуации, когда отсутствует поддерживающая социальная среда или нарушены социальные связи. К такому положению женщину, в частности, может привести отсутствие российского гражданства (в этом случае у беременной нет доступа к государственной медицинской системе), беременность вне брака, в том числе от женатого мужчины, недостаток образования.

Карьеристки

Успешные и ориентированные на карьеру женщины, оказываясь в ситуации репродуктивного выбора, как правило, не хотят менять сложившийся образ жизни и опасаются снижения социального статуса, указано в статье. В частности, это относится и к женщинам, у которых уже есть дети.

«Успешные женщины в нашем регионе неохотно рожают третьего и четвертого ребенка, и это одна из причин высокого уровня абортов. Мать двоих или одного ребенка рассуждает так: «Мне нужно работать и развиваться, а не рожать снова», — отмечает эксперт по доабортному консультированию из Нижнего Новгорода.

Сексуально раскрепощенные женщины

Их отличает нежелание брать ответственность за ребенка, частая смена сексуальных партнеров, отсутствие планов забеременеть или выйти замуж в ближайшем будущем, говорится в статье.

Женщины, желающие сохранить себя

У этой категории россиянок наблюдаются такие когнитивные установки, как «я не хочу портить здоровье и фигуру», то есть страх ухудшения здоровья, потери формы и общего ухудшения внешнего вида во время беременности и после родов, указывают эксперты.

Представленные портреты женщин, стоящих перед репродуктивным выбором, в регионах страны действительно такие, как описано в статье, сказал РБК руководитель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. При этом он отметил, что в современных женских консультациях выстроена «грамотная маршрутизация», позволяющая женщинам получить помощь не только медиков, но также психологов и специалистов социальных служб.

В статье также отмечается, что если женщина приходит на доабортную консультацию не одна, а со своим партнером, шанс на продолжение беременности возрастает. «Если с женщиной пришел партнер, гарантия 80%, что она сохранит ребенка. <...> Все консультации с присутствием мужчины заканчивались позитивно [с точки зрения сохранения беременности]», — цитируют авторы специалиста.

Методология исследования Выводы авторов основаны на экспертном опросе в рамках второй ступени всероссийского мониторинга «Демографическое самочувствие регионов России». Опрос проводился в 2021 году в десяти регионах, среди которых Москва, Московская область, Башкирия, Татарстан, Ивановская, Нижегородская области и другие. В нем приняли участие представители социально ориентированных некоммерческих организаций и медицинские работники (гинекологи, психологи).

Как меняется число абортов в России

К искусственному прерыванию беременности по желанию (без медицинских и прочих показаний) обычно прибегают женщины старшего репродуктивного возраста, у которых уже есть дети, говорит демограф Игорь Ефремов. При этом число таких манипуляций давно и устойчиво сокращается.

«Происходит это из-за длительного перехода от нездоровой позднесоветской модели, при которой аборт был главным инструментом контроля рождаемости, к современной модели, характерной для всех развитых стран мира, где женщины контролируют рождаемость с помощью контрацепции, а аборты по желанию становятся редкими», — отмечает Ефремов.

В значительной степени такой переход произошел благодаря смене поколений: молодые россиянки, которые входят в репродуктивный возраст в условиях свободного доступа к информации о контрацепции и ее физической доступности, реже прибегают к аборту по желанию, чем женщины более старших поколений, которым в их юные годы не хватало контрацептивного образования, указывает демограф.

По данным Росстата, в 2022 году (наиболее актуальные данные) сокращение числа абортов в России составило около 3% к 2021 году, в результате чего совокупное число прерываний беременности оказалось на уровне 503,8 тыс. случаев. С 2016 года количество абортов сократилось почти на 40% (в том году было 836,6 тыс.). Основная часть прерываний беременности пришлась на женщин в возрасте 18–44 года, доля абортов при первой беременности не превысила 10% от общего числа.

По словам Долгушиной, «очень эффективным является мотивационное анкетирование в рамках программы формирования индивидуальных рекомендаций и мер поддержки для женщин в ситуации репродуктивного выбора». Женщины получают информацию о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки, выбранных с учетом их конкретной жизненной ситуации. «Мотивационное анкетирование позволяет женщинам определить причину, по которой она находится в ситуации репродуктивного выбора, а также позволяет предложить различные меры поддержки в самых разных жизненных ситуациях. В настоящее время получено и проанализировано более 100 тыс. анкет», — сообщила специалист Минздрава.

Возможно ли сократить число абортов

В статье исследователей из ФНИСЦ РАН предлагается ряд шагов для дальнейшего снижения числа абортов в России. Основные из них таковы:

Создание негативного образа нежелательной беременности

Этого можно добиться с помощью социальной рекламы, пропаганды контрацептивов, освещения темы пагубных последствий абортов, повышения доступности психологической помощи (в том числе онлайн и по телефону), формирования ответственного отношения людей к семье и детям. На последнее, в частности, нацелены мероприятия Года семьи, которым объявлен 2024-й, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Государственная поддержка семей, где произошло пополнение

Она может быть реализована через предоставление семьям социального жилья на срок до пяти лет, бесплатного проезда в транспорте для школьников (сейчас в стране бесплатно в общественном транспорте могут ездить дети до семи лет), сокращение рабочего дня до шести часов для одного из родителей ребенка до десяти лет, развитие благотворительных шелтеров для женщин, подвергшихся насилию, и т.д.

Антиабортную политику в России следует развивать лишь в той степени, в какой она способствует сохранению здоровья женщин, считает Ефремов. Поэтому во главу ее должны быть поставлены контрацептивная грамотность и доступность контрацепции, то есть предотвращение нежелательных беременностей.

«Приведенное исследование показывает также, что бóльшую роль надо отвести социальной политике из-за тяжелого социально-экономического положения значительной части женщин, прибегающих к искусственному прерыванию беременности по их желанию», — отмечает эксперт.

На решение этой проблемы направлены существующие меры государственной политики: в частности, с 2023 года малоимущие беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках, могут получать специальное пособие в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.

Нужно исключить ситуации склонения к аборту, категоричен Никитин. Есть регионы, в том числе и Новгородская область, где приняты областные законы о запрете пропаганды абортов, отметил он. В рамках борьбы с абортами в некоторых российских регионах также в 2023 году объявляли о частичном или полном отказе частных клиник от проведения таких операций — например, в Крыму, Татарстане и Курской области. Законопроект о вводе такого запрета на федеральном уровне вносился в Госдуму, но в итоге не рассматривался. Президент Владимир Путин в декабре прошлого года говорил, что запрета абортов в России нет, в этой сфере нужно действовать очень аккуратно, права и свободы женщины должны соблюдаться.

Согласно проведенному в начале декабря опросу Russian Field, две трети (67%) россиян считают, что запрещать аборты в России не надо. Положительно на вопрос, готовы ли они поддержать запрет на проведение абортов, ответили 25%, остальные либо затруднились с ответом, либо отказались отвечать.