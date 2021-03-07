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В России вступил в силу запрет высаживать из транспорта детей без билета

В России вступил в силу закон, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта детей за безбилетный проезд. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, теперь кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка, который не оплатил проезд, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. «Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», — считает он.

Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей без билета
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Соответствующий законопроект был разработан Минтрансом. Год назад тогдашний глава ведомства Евгений Дитрих говорил, что в стране были примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь». Он указывал, что законопроект напрямую запрещает такие действия.

В окончательном, третьем, чтении закон был принят Госдумой в середине февраля. В нижней палате парламента отмечали, что новые нормы не будут распространяться на случаи, когда без билета едет ребенок в сопровождении взрослых — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке. Позднее президент России Владимир Путин подписал этот закон.

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