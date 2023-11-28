Путин подписал закон о борьбе с фальсификацией меда

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим документом вносились изменения в ст. 2 и 14 Федерального закона «О пчеловодстве». Теперь, согласно поправкам, мед должен будет соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными не только российским законодательством, но и нормативными актами Евразийского экономического союза.

Также, закон устанавливает, что к продукции пчеловодства теперь будут относиться товары, определенные не только в соответствии с общероссийским классификатором продукции, но и с «техническими регламентами и документами по стандартизации».

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Внести изменения в данный закон решили в том числе для того, чтобы уточнить формулировку терминов «мед» и «продукция пчеловодства», писали в апреле «Известия» со ссылкой на законопроект. Под «медом» авторы закона предлагали понимать природный сладкий продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел. Под «продукцией пчеловодства» — мед, воск, маточное молоко, гомогенат расплода медоносных пчел и трутней, пергу, прополис, пыльцевую обножку, пчелиные матку и яд, а также другие изделия, которые определены документами по стандартизации.

Как объяснил один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, из-за отсутствия определений терминов, под видом природного продукта продаются большое количество товаров, не имеющих к нему никакого отношения.

«Сегодня мед производят около 110 тыс. хозяйствующих организаций. <...> Они, конечно, не могут сами сбывать весь продукт. В основном отдают его либо перекупщикам, либо переработчикам. Именно с этим товаром происходят различные манипуляции, — пояснил автор законопроекта.