 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин подписал закон о борьбе с фальсификацией меда

Путин подписал закон об обеспечении качества продукции пчеловодства

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим документом вносились изменения в ст. 2 и 14 Федерального закона «О пчеловодстве». Теперь, согласно поправкам, мед должен будет соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными не только российским законодательством, но и нормативными актами Евразийского экономического союза.

Также, закон устанавливает, что к продукции пчеловодства теперь будут относиться товары, определенные не только в соответствии с общероссийским классификатором продукции, но и с «техническими регламентами и документами по стандартизации».

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Минпромторг допустил разработку ГОСТа на мед
Общество
Фото:Александр Сухов / РИА Новости

Внести изменения в данный закон решили в том числе для того, чтобы уточнить формулировку терминов «мед» и «продукция пчеловодства», писали в апреле «Известия» со ссылкой на законопроект. Под «медом» авторы закона предлагали понимать природный сладкий продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел. Под «продукцией пчеловодства» — мед, воск, маточное молоко, гомогенат расплода медоносных пчел и трутней, пергу, прополис, пыльцевую обножку, пчелиные матку и яд, а также другие изделия, которые определены документами по стандартизации.

Как объяснил один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, из-за отсутствия определений терминов, под видом природного продукта продаются большое количество товаров, не имеющих к нему никакого отношения.

Читайте на РБК Pro
Что будет с ценами на золото в 2024 году
Иностранные инвесторы выводят средства из Китая. Что происходит
Почему креативные сотрудники начинают диктовать условия работодателям
На работе как дома: как офис влияет на продуктивность команды

«Сегодня мед производят около 110 тыс. хозяйствующих организаций. <...> Они, конечно, не могут сами сбывать весь продукт. В основном отдают его либо перекупщикам, либо переработчикам. Именно с этим товаром происходят различные манипуляции, — пояснил автор законопроекта.

Теги
Владимир Путин фальсификация пчеловоды Мёд
Материалы по теме
Роскачество обнаружило признаки фальсификации в трех марках мороженого
Общество
Роскачество нашло патогены в пельменях «Вкусвилла» и «Горячей штучки»
Общество
Производители ответили на данные о листериях и костях в их пельменях
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 27 ноя, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 27 ноя, 16:55
Ученые оценили опасность космического луча из-за пределов Галактики Технологии и медиа, 02:00
Kathimerini узнала детали крушения следовавшего на Украину судна Общество, 01:59
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Путин одобрил передачу активов Caterpillar бывшим менеджерам Сбербанка Бизнес, 01:31
Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство Политика, 01:01
Путин подписал закон о борьбе с фальсификацией меда Общество, 00:58
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Боррель не увидел смысла в помощи Газе, если Израиль не прекратит войну Политика, 00:23
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Путин подписал закон об увеличении втрое акцизов на вино и шампанское Экономика, 00:14
Как отсутствие международных стартов повлияло на фигуристов в России Спорт, 00:01
«Тинькофф» запретил работу сотрудников за границей, кроме трех стран Финансы, 00:01
В АКРА предсказали замедление роста экономики России более чем вдвое Экономика, 00:00
Красный Крест заявил о «нетипичном» размещении заложников ХАМАС Политика, 00:00