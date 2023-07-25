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Минздрав решил ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав предложил внести препараты для прерывания беременности в список подлежащих учету
Минздрав предложил внести мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в список подлежащих учету. Ведомство отметило, что в аптеках их могут отпускать без рецепта, несмотря на риски осложнений при их приеме
Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

Препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, могут внести в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Такие изменения предлагает Минздрав.

«Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)» в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

В документе отмечается, что прием этих препаратов для искусственного прерывания беременности без посещения больницы увеличивает риск осложнений и может привести к смерти, например, в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке или развития аллергической реакции на лекарство.

Материал дополняется.

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