Путин подписал закон об ужесточении требований к производителям алкоголя

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к производителям этилового спирта и спиртных напитков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения внесли в закон № 46 о регулировании производства алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Документ меняет требования к уставному капиталу организаций, занимающихся производством алкоголя. Теперь минимальный уставной фонд таких компаний должен быть не 10, а 100 млн руб.

Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 млн руб. станет основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

С июля 2025 года в России появится список физических лиц, которым будет запрещено руководить, владеть и занимать ответственные должности в компаниях, занимающихся производством этилового спирта. Физлица, чью репутацию признают неудовлетворительной, будут включать в перечень на пять лет. Досрочное исключение из списка возможно по решению суда.

Производители этилового спирта, согласно изменениям в законе, смогут создавать добровольные объединения. Организации будут разрабатывать стандарты работы в отрасли и контролировать соблюдение этих стандартов.

Прописанные в законе изменения, кроме некоторых положений, вступят в силу 1 сентября 2024 года.

В марте Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте производства алкоголя в России на 11%. Производство вин в стране выросло на почти на 27,5%, пива — на 10,7%, крепкого спиртного — на 5,7%. Рост объяснили увеличением числа производителей алкогольной продукции из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В начале марта Росалкогольтабакконтролю разрешили проводить выборочные проверки алкоголя в магазинах. Ведомство будет совершать контрольные закупки товаров отдельных производителей. Если эксперты посчитают продукцию не соответствующей стандартам, к производителям с проверкой придут сотрудники прокуратуры.