Госдума приняла поправки о ПНИ, Федермессер обвинила депутатов в трусости

С принятием поправок государство больше не должно создавать отдельные независимые службы защиты прав пациентов психоневрологических интернатов. Нюта Федермессер накануне призывала депутатов из порядочности голосовать против

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Депутаты Госдумы проголосовали за поправки в законодательство, которые упраздняют необходимость создания отдельных и независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов. Законопроект с такими поправками был принят во втором и третьем чтениях.

Изменения вносятся в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». В частности, одной из поправок упраздняется ст. 38 этого закона. В ней говорится, что государством создается независимая от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья служба защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях (психоневрологических интернатов, ПНИ). Представители такой службы защищают права пациентов ПНИ, принимают их жалобы, решают вопросы с руководством интернатов или направляют обращения в органы власти, в том числе в суд.

При этом поправками меняется также ст. 46. Сейчас в ней прописан контроль общественных объединений за соблюдением прав граждан при оказании психиатрической помощи. Поправки же меняют статью целиком и прописывают в ней условия защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами. В числе прочего, в статье будет говориться о том, что защиту прав таких граждан, в том числе находящихся в ПНИ, будут осуществлять региональные органы власти, омбудсмены, Общественная палата, общественные наблюдательные комиссии, государственные юридические бюро и адвокаты, общественные объединения.

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправки на заседании 18 июля. На этом заседании присутствовала основательница благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, которая выступила против упразднения ст. 38 и против отдельных поправок.

Она заявила, что при отказе от ст. 38, ст. 46, даже с учетом предлагаемых изменений, не будет в должной мере обеспечивать защиту прав пациентов ПНИ. Она не предусматривает создание отдельных органов для этих целей, не устанавливает независимость таких органов от органов власти, не дает полномочия тем, кто защищает права пациентов, принимать их жалобы и обращаться в суд, подчеркнула Федермессер.

«И самое главное, что в той редакции, которая предлагается в 46 статье, нет общих требований к правилам работы, а мы слышали и знаем, что на протяжении 30 лет норма 38 статьи не работала именно потому, что регионы не знали, как с этой нормой работать», — добавила она. Также Федермессер подчеркнула, что в 46 статье прописан общественный контроль, а 38 статья устанавливает защиту прав, что является разными понятиями.

Депутаты выслушали возражения общественников, однако в итоге проголосовали за поправки. В качестве одного из аргументов они приводили тот факт, что изменения, предлагаемые общественниками, не поддержало Государственно-правовое управление президента. Присутствовавший на заседании комитета первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков также подчеркивал, что оставлять, по его мнению, ст. 38 «неразумно», поскольку она «30 или больше лет не действовала».

«Хотя бы ради порядочности хоть бы один из вас воздержался. Вы законодательная власть, а все абсолютно считаете, что вы должны зависеть от исполнительной власти. Как можно?», — заявила Федермессер в итоге.

«Я думаю, что я не буду больше заниматься федеральным законодательством, потому что мы с вами вашими же усилиями живем в стране, где законы пишутся и не соблюдаются, — продолжила она. — Где законы голосуются, совершенно безумные, потому что вы думаете, что вас и ваших семей они не коснутся. Очень стыдно за эту Думу, страшно стыдно. <...> Вы все трусите, каждый из вас».

Позже Федермессер опубликовала пост в Facebook (входит в корпорацию Meta, внесенную в список террористов и экстремистов), в котором в том числе рассказала о подготовленном письме президенту Владимиру Путину с просьбой наложить вето на поправки в закон «О психиатрической помощи». По ее словам, письмо подписали 40 тыс. человек, в основном родственники пациентов ПНИ. Оно было отправлено президенту.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о том, получено ли письмо.

Федермессер в своем посте также подчеркнула несостоятельность аргумента о том, что ст. 38 не работает, поскольку, отметила она, в Нижнем Новгороде, например, была создана соответствующая служба защиты прав пациентов ПНИ. Решение об этом было принято в конце 2020 года, учредителем выступило правительство Нижегородской области. Служба создавалась при активном содействии Федермессер, которая тогда была советником губернатора по социальной сфере.

«Впервые в стране появляется служба, которая методично прочесывает все интернаты и выявляет нарушения, докладывает о них губернатору. И потихонечку эта громадная дрейфующая льдина под названием «ГУЛАГ для инвалидов» начинает таять», — написала Федермессер в посте, комментируя создание нижегородской службы.