Семьеведение и строевые приемы: что изменится в школах с 1 сентября

Новый учебный год в школах начнется с обсуждения «образа будущего». Школьников также ждет обновленный предмет «Труд», военная подготовка на предмете ОБЗР и знакомство с героями нового времени вроде Владимира Жоги и Дарьи Дугиной

Новый учебный год 2 сентября традиционно начнется с «урока о важном». В первый учебный день он будет посвящен «образу будущего». На следующих сентябрьских уроках школьникам расскажут о веке информации и 120-летии ТАСС, дорогах России, зерне и Дне учителя.

Учеба без мобильных телефонов и с меньшим количеством контрольных

С этого учебного года в школах федеральным законом ограничено использование мобильных телефонов. Учащимся всех классов нельзя будет пользоваться ими на занятиях, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью как им, так и работникам школы. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя, объяснял нововведение министр Кравцов осенью 2023 года, когда это положение рассматривалось в парламенте.

Поправки были одобрены президентом в декабре 2023 года. Тогда же в федеральный закон «Об образовании» внесли норму о недопустимости физического и психического насилия по отношению к педагогическим и другим работникам школ и других образовательных организаций, а также об обязанности учащихся исполнять указания преподавателей, а за неисполнение к ним могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

Телефоны во время учебного процесса было запрещено использовать еще с 1 сентября 2022 года, что объяснялось требованиями СанПиНов, напомнил в беседе с РБК председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. «Замечания ученикам можно было делать и до внесения этих изменений, как и налагать дисциплинарные взыскания, обычно это регулируется внутренними правилами учебного заведения, с которыми знакомятся при поступлении учащиеся и их родители», — говорит он. Новых инструментов для реагирования на спорные ситуации не появилось, обращает внимание он. Закрепление запрета на телефоны и оскорбления учителей в федеральном законе Казаков называет «заигрыванием с образовательным сообществом», так как сделано это было в 2023 году, который был объявлен Годом педагога и наставника.

В новом учебном году должно снизиться количество контрольных работ. Как заявил в июне глава Рособрнадзора Анзор Музаев, контрольные работы не должны занимать больше 10% учебного времени. В некоторых школах контрольные занимают 40% времени, указывал он.

При этом учителя ожидают увеличение нагрузки на них из-за анонсированного также Музаевым внедрения индекса оценки качества образования, рассказал Казаков. Индекс будет включать в себя 69 показателей по трем направлениям: образовательные результаты, кадровый потенциал и образовательная среда.

Возвращение «Труда»

В новом учебном году предмет под названием «Технология» будет снова называться «Труд» (в официальных документах предмет носит название «Труд (технология)»). Для учеников начальной школы и школьников из 8–9-х классов на труд будет отводиться 1 час в неделю, а в 5–7-х классах — два часа.

Исторически введение предмета «Ручной труд» в 1884 году и регулярная его модернизация определялась изменениями технологического уклада, а обновление содержания обусловлено VI промышленной революцией, цифровизацией всех сфер жизни, говорится в методических рекомендациях к предмету. Среди целей, которые поставлены перед учащимися, — формирование представления о трудовой деятельности как важной части общей культуры человека, становление элементарных знаний о мире как результате деятельности человека, уважительное отношение к труду.

Обучение будет идти по модулям, их четыре: «технологии, профессии и производства», «технологии ручной обработки материалов», «конструирование и моделирование», модуль «ИКТ». Два последних, как указано в методических рекомендациях, — с учетом возможностей материально-технической базы школы.

В сравнительной таблице преподавания «технологии» и «труда» больших различий нет, есть только небольшая разница по отводимым на отдельные модули часам в разных классах. Больше всего увеличено количество часов на модуль «технологии обработки материалов и пищевых продуктов» — с 84 часов до 98 часов. По другим модулям произошло перераспределение часов. Так, если на модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» всего отводилось 34 часа — в 7-м классе 12 часов, а в 8-м и 9-м классах по 11, то в этом году общее число часов останется неизменным, но в 7-м классе будет 10 часов, а в 8-м и 9-м — по 12 часов.

Для освоения программы класс может быть разделен по гендерному признаку, но при этом вся программа курса должна быть освоена. Если мальчик хочет научиться готовить, такая возможность должна быть, говорила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

«Семьеведение» с пятого класса

Одна из новинок учебного года — предмет «Семьеведение». На него выделяется в год 34 учебных часа в рамках внеурочной деятельности. Урок будет организован в форме беседы, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

В рабочей программе нового курса указано, что «ценность семьи в сознании молодых людей зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии», поэтому «формирование в сознании обучающихся ценности крепкой семьи, брака, многодетности является одной из основных задач системы общего образования».

Всего разработано пять модулей, среди которых «человек, семья и общество», «мои родственники, похожие и разные», «современная семья и ее право», в рамках которых рекомендовано обсуждать существующие меры поддержки семьи. В методических рекомендациях к предмету указано, что в зависимости от возраста учеников (5–7-е классы) или (8–9-е классы) его содержание может меняться. Например, для младшей школы при обсуждении темы семьи не стоит затрагивать тему изменения роли мужчины, женщины и детей в современной семье.

ОБЖ заменит защита Родины с военным модулем

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в этом году сменит название — он будет называться «Основы безопасности жизни и защита Родины» (сокращенно ОБЗР). В 5–7-х классах на него отведено всего 102 часа, в 8–9-х классах 68 часов и столько же в 10–11-х классах.

Предмет разбит на 11 модулей. Принципиальное отличие нового предмета от привычного ОБЖ — модуль «Военная подготовка. Основы военных знаний». Кроме него учащиеся продолжат изучать безопасность в быту, на транспорте, в общественных местах, основы медицинских знаний.

В модуле «Военная подготовка. Основы военных знаний» учителя будут рассказывать о вооруженных силах, их составе и назначении. Школьники должны будут изучить основные образцы вооружения и военной техники ВС, организационно-штатную структуру мотострелкового отделения (взвода), а также виды, назначение и тактико-технические характеристики стрелкового оружия и ручных гранат, а также изучить строевые приемы и движение без оружия (строевая подготовка).

Учебника по новому предмету пока нет, учителям рекомендуют пользоваться уже имеющимися учебниками по ОБЖ, например учебником «Основы безопасности жизнедеятельности: 8–9-e классы» под редакцией главы Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлии Шойгу.

Обязательной составляющей курса для учеников 8-х и 10-х классов будут сборы, говорил министр Кравцов. Проводить их планируется на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» или «Патриот», которые имеют достаточно оборудования для их проведения. В школах, расположенных там, где таких центров нет, рекомендовано проводить занятия на базе воинских частей или непосредственно в школах.

Участие в сборах является обязательным, подчеркивает министерство, потому что план внеурочной деятельности наряду с учебным планом является обязательной частью образовательных программ.

Опасности эгоизма и новые герои

В будущем учебном году «Обществознание» исключат из программы 6–8-х классов, этот предмет останется только в 9-м, 10-м и 11-м классах. А в методических рекомендациях к нынешнему учебному году указано, что «наиболее опасными для молодых россиян являются культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Учителю рекомендовано включить в уроки материал о выдающихся россиянах из предлагаемого списка «Наши герои», поделенный на три исторические эпохи — дореволюционный период, советский период и современный период. В одном ряду с Александром Пушкиным, Юрием Гагариным и Александром Суворовым указаны представители современного периода: хоккеист, основатель движения Putin team Александр Овечкин, путешественник Федор Конюхов, погибший в 2022 году командир батальона «Спарта» Владимир Жога (его отец Артем Жога в декабре 2023 года обратился к Владимиру Путину с просьбой пойти на новый президентский срок), а также Арсен Павлов («Моторола»). Вопрос о Владимире Жоге включен и в демоверсию Единого государственного экзамена. В списке «Наши герои» есть и погибшая в 2022 году дочь философа Александра Дугина — Дарья Дугина. Из культурных деятелей упомянут руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.