Минтранс заявил об отсутствии оснований для приостановки полетов SSJ100

Минтранс заявил об отсутствии оснований для приостановки полетов SSJ100

Видео: РБК

Оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet100 (SSJ100) после авиакатастрофы в Шереметьево нет, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Вылетевший вечером 5 мая из Москвы в Мурманск SSJ100 экстренно вернулся в аэропорт. При посадке у него него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате погиб 41 человек из находившихся на борту 78.

По данным Следственного комитета, причинами ЧП могут быть недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность.