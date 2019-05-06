Акции «Аэрофлота» упали на 3% после аварийной посадки самолета

Акции компании «Аэрофлот» упали более чем на 3% на открытии торгов 6 мая, следует из данных Мосбиржи. Это произошло после того, как самолет компании сгорел в московском аэропорту Шереметьево.

Падение составило 3,3% — до 93,5 руб. за акцию. Однако впоследствии падение снизилось. По данным на 10:24 мск, снижение составило 1,74%, акции стоили 95 руб.

Накануне самолет «Аэрофлота» SSJ100 вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку. Он должен был отправиться из Москвы в Мурманск, однако запросил разрешение вернуться из-за технической неисправности.

При приземлении у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате погиб 41 человек. Источники РБК сообщали, что, по предварительным данным, в лайнер после взлета ударила молния, из-за чего временно не работала радиосвязь.