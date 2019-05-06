«Аэрофлот» сообщил об опыте и часах налета капитана сгоревшего SSJ100

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,20 +0,12 EUR Бирж. 72,95 +0,01 Brent 70,97 -0,45% USD Нал. 65,64 64,67 EUR Нал. 73,48 72,41 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1189 -0,0011 BTC/USD Бирж. 6 028,80 -21,20 IMOEX 2 568,90 -0,47% RTSI 1 241,15 -0,58% DJIA 26 209,30 -1,12% Nasdaq 8 049,01 -1,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 12:16
Прокурор запросила до полутора лет колонии Кокорину и Мамаеву Общество, 17:18 Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко Общество, 17:08 Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски Общество, 17:07 Что дают большие данные малому бизнесу при скромных бюджетах РБК и МегаФон, 17:05 Фарфан не сыграет за «Локомотив» в последних матчах сезона Спорт, 17:04 В учебниках истории Крыма уберут главу о коллаборационизме крымских татар Общество, 16:50 Империя шопинга: как японские магазины завоевали мир Pro, 16:48 Короли будущего: как проходит детство юных принцев и принцесс Европы Общество, 16:44 У Меган Маркл и принца Гарри родился сын Политика, 16:43 Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Калви Общество, 16:38 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 16:37 Госдеп выразил готовность помочь пострадавшим в катастрофе SSJ100 Политика, 16:31 Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе Политика, 16:27 В России начали действовать новые правила диспансеризации Общество, 16:26
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
«Аэрофлот» сообщил об опыте и часах налета капитана сгоревшего SSJ100
В авиакомпании «Аэрофлот», чей самолет загорелся при посадке в Шереметьево, рассказали об опыте командира воздушного судна Дениса Евдокимова
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Пилот лайнера, попавшего в авиакатастрофу, — опытный. Общий стаж пилота — 6,8 тыс. часов, из них более 1,4 тыс. — на Superjet. Командиром воздушного судна он стал два года назад», — сказал РБК представитель «Аэрофлота».

Евдокимов управлял самолетом «Аэрофлота» SSJ100, который вечером 5 мая загорелся при посадке в Шереметьево, вместе со вторым пилотом Максимом Кузнецовым. Оба они в настоящее время находятся в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней тяжести, у них отравление продуктами горения, рассказала ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Общество
Экипаж и пассажиры рассказали о происходившем во время пожара на SSJ100

Сам Евдокимов ранее рассказывал, что в самолет после взлета попала молния, затем пропала радиосвязь, ее удалось частично восстановить только на аварийной частоте. Он уточнил, что после попадания молнии экипаж запросил экстренную посадку. Пожар начался после посадки, в воздухе его не было, уверяет он. Пилот не смог точно сказать, почему произошел удар о землю. По его словам, скорости было достаточно, «к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре».

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Авиакатастрофа с самолетом SSJ100 «Аэрофлота», летевшим рейсом Москва — Мурманск, произошла вечером 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Бондаренко
Теги: «Аэрофлот», SSJ100, Шереметьево
Материалы по теме
Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево
Общество
МАК начал расшифровку «черного ящика» сгоревшего в Шереметьево самолета
Общество
В Шереметьево сообщили срок окончания ограничений из-за катастрофы SSJ100
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter