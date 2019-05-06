«Аэрофлот» сообщил об опыте и часах налета капитана сгоревшего SSJ100

В авиакомпании «Аэрофлот», чей самолет загорелся при посадке в Шереметьево, рассказали об опыте командира воздушного судна Дениса Евдокимова

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«Пилот лайнера, попавшего в авиакатастрофу, — опытный. Общий стаж пилота — 6,8 тыс. часов, из них более 1,4 тыс. — на Superjet. Командиром воздушного судна он стал два года назад», — сказал РБК представитель «Аэрофлота».

Евдокимов управлял самолетом «Аэрофлота» SSJ100, который вечером 5 мая загорелся при посадке в Шереметьево, вместе со вторым пилотом Максимом Кузнецовым. Оба они в настоящее время находятся в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней тяжести, у них отравление продуктами горения, рассказала ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Сам Евдокимов ранее рассказывал, что в самолет после взлета попала молния, затем пропала радиосвязь, ее удалось частично восстановить только на аварийной частоте. Он уточнил, что после попадания молнии экипаж запросил экстренную посадку. Пожар начался после посадки, в воздухе его не было, уверяет он. Пилот не смог точно сказать, почему произошел удар о землю. По его словам, скорости было достаточно, «к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре».