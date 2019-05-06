Правительство создаст комиссию для помощи родным жертв катастрофы SSJ100

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать правительственную комиссию для помощи пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что министр транспорта Евгений Дитрих возглавил комиссию. Он рассказал премьер-министру, что выплаты пострадавшим и семьям погибших будут «осуществляться по линии авиакомпании «Аэрофлот», страховых компаний и регионов России».

Комиссия также должна будет содействовать ликвидации последствий авиакатастрофы. ТАСС добавляет, что в ее состав вошли заместители глав МЧС Игорь Кобзев, Минздрава Сергей Краевой, Минфина Андрей Иванов, Минтруда Григорий Лекарев и Минпромторга Олег Бочаров, а также руководители Росавиации Александр Нерадько и Роструда Михаил Иванков.

В комиссию включили гендиректора Шереметьево Михаила Василенко, гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.