Глава Минтранса сообщил о действиях спасателей при катастрофе SSJ100

По словам Евгения Дитриха, первая пожарная машина появилась у горящего самолета через две минуты после его посадки в Шереметьево

Евгений Дитрих (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Пожарные прибыли к загоревшемуся при посадке в аэропорту Шереметьево самолету Sukhoi Superjet 100 через две минуты, сообщил журналистам глава Минтранса и комиссии по расследованию обстоятельств ЧП Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«В 18:30 самолет совершил посадку. В 18:31 был объявлен код «красный». Через минуту первая пожарка была рядом с воздушным судном. В течение последующих четырех минут прибыло еще шесть пожарок. Тушение продолжалось 18 минут», — рассказал Дитрих.

Глава Минтранса также сообщил, что в Шереметьево готова техника, чтобы отбуксировать сгоревший самолет с рулежной дорожки, однако сделано это будет после того, как свою работу завершат эксперты Межгосударственного авиационного комитета.

«Сейчас на полосе и воздушном судне работает Межгосударственный авиационный комитет. Я надеюсь, что сегодня в течение дня эти мероприятия будут завершены», — сказал министр.