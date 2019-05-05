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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Общество ,  
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«Сухой» заявил о полном сгорании своего самолета после аварийной посадки

Самолет Sukhoi Superjet 100 после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево выгорел полностью. Об этом говорится в пресс-релизе «Гражданских самолетов Сухого», производителя лайнера.

Там подчеркнули, что самолет был произведен в августе 2017 года и прошел техническое обслуживание в апреле 2019 года. Также отмечается, что специалисты «Сухого» работают в составе комиссии по расследованию происшествия.

Общество
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

Согласно последним данным, самолет «Аэрофлота» совершал экстренную посадку в Шереметьево, трижды ударился о взлетно-посадочную полосу и сломал заднюю стойку шасси, что привело к возгоранию двигателей. По официальной информации, в результате погибли 13 пассажиров из 78, находящихся на борту.
 

Теги: Самолет, возгорание, Sukhoi Superjet 100
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