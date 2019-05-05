«Сухой» заявил о полном сгорании своего самолета после аварийной посадки

«Сухой» заявил о полном сгорании своего самолета после аварийной посадки

Самолет Sukhoi Superjet 100 после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево выгорел полностью. Об этом говорится в пресс-релизе «Гражданских самолетов Сухого», производителя лайнера.

Там подчеркнули, что самолет был произведен в августе 2017 года и прошел техническое обслуживание в апреле 2019 года. Также отмечается, что специалисты «Сухого» работают в составе комиссии по расследованию происшествия.

Согласно последним данным, самолет «Аэрофлота» совершал экстренную посадку в Шереметьево, трижды ударился о взлетно-посадочную полосу и сломал заднюю стойку шасси, что привело к возгоранию двигателей. По официальной информации, в результате погибли 13 пассажиров из 78, находящихся на борту.

