Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы в аэропорту Шереметьево, где 5 мая после жесткой посадки сгорел лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также заслушал доклады главы Минтранса Евгения Дитриха о первых итогах работы возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий инцидента и помощи семьям жертв и пострадавшим, а также главы Минздрава Вероники Скворцовой об оказании медпомощи получившим травмы пассажирам SSJ100.

На борту сгоревшего самолета находились 78 человек, в том числе 73 пассажира. Погиб 41 человек, девять в настоящее время госпитализированы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить о возможности остановки полетов SSJ100. «Это не прерогатива президента — принимать [такие] решения. Это могут делать только специалисты», — ответил Песков на вопрос, считает ли президент необходимым остановить полеты SSJ100.