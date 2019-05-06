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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Глава Минздрава сообщила о состоянии пилотов SSJ100 и других пострадавших
В столичных больницах после катастрофы SSJ100 в Шереметьево остаются девять человек, в том числе три члена экипажа сгоревшего самолета, рассказала Вероника Скворцова

Видео: РБК

Травмы, полученные выжившими членами экипажа SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», оцениваются как среднетяжелые, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Командир корабля, второй пилот и пострадавшая бортпроводница были доставлены в Институт им. Н.В. Склифосовского. «У них состояние средней тяжести. В основном связано с отравлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией. Они требуют наблюдения и коррекции», — рассказала Скворцова.

Состояние еще одной пострадавшей, также доставленной после катастрофы в Институт Склифосовского, оценивается как тяжелое, добавила глава Минздрава. «Одна тяжелая пациентка 50 лет с политравмой, с термоингаляционной травмой, то есть с ожогом верхних дыхательных путей... Поражены пламенем не более 15% от поверхности тела», — рассказала министр.

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По ее словам, со всеми пострадавшими и их близкими также работают «очень опытные психологи и психиатры», так как все они пока не могут осознать, что произошло.

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Двое пострадавших из четырех, доставленных после авиакатастрофы в Центр хирургии им. А.В. Вишневского, находятся в тяжелом состоянии. Сложность их состояния также определяется ожогом верхних дыхательных путей, рассказала министр. «[Это ожоги] второй-третьей степени, достаточно тяжелые. Кроме этого, многочисленные ушибы, у женщины есть ожоги примерно 15% поверхности тела, но, к счастью, неглубокие, и они не определяют тяжесть состояния», — сообщила глава Минздрава.

По ее словам, теперь перед медиками стоит задача обеспечить пациентам правильный режим вентиляции и не допустить бактериальных осложнений. «Через два-три дня начинается период, связанный с большим количеством рисков, потому что эрозии верхних дыхательных путей могут быть воротами для инфекций различных», — пояснила Скворцова, добавив, что все пациенты уже получают комплексную антибактериальную терапию.

Двое других пациентов Центра им. Вишневского находятся в состоянии средней тяжести. «В основном это отравление продуктами горения и, кроме того, ингаляционная травма, но без термокомпонента, без выраженных ожогов верхних дыхательных путей, слизистая сохранная — вот это важно», — рассказала министр.

Еще один пострадавший в результате авиакатастрофы SSJ100 в Шереметьево поступил в Центр высоких технологий ФМБА. «Он поступил с подозрением на острый инфаркт миокарда вчера поздно вечером. К счастью, инфаркта миокарда нет, гипертонический криз и стенокардия напряжения, состояние его средней тяжести», — сообщила министр.

Кроме того, 13 человек обращались к медикам за амбулаторной помощью, в том числе юноша 16 лет. «Второй ребенок 11 лет не пострадал совсем», — подчеркнула Скворцова.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

При посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, самолет охватило пламя. Жертвами катастрофы стал 41 человек, в том числе один член экипажа и девочка 12 лет. Еще 37 человек выжили. Это четыре члена экипажа и 33 пассажира.

Автор: Наталья Демченко
Теги: пострадавшие, авиакатастрофа, Шереметьево, SSJ100, «Аэрофлот»
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