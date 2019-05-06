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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли «черные ящики»
По словам источника РБК в спасательных службах, еще два прибора для снятия технических параметров пока не удается обнаружить
Фото: Федор Малинин / ТАСС

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, обнаружены два бортовых самописца. Об этом РБК рассказали два источника в МЧС.

Еще два «черных ящика» технические службы, которые работают на месте происшествия, обнаружить пока не могут. Устройства были установлены в хвостовой части лайнера, сильно пострадавшей от огня и жесткой посадки.

В воскресенье, 5 мая, принадлежащий «Аэрофлоту» самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя некоторое время после вылета из Москвы в Мурманск. Разрешение на возвращение в аэропорт вылета командир экипажа запросил из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. На борту в этот момент находились 78 человек, включая пять членов экипажа, 41 из них погиб. Список выживших пассажиров размещен на сайте «Аэрофлота».

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Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ100 в Шереметьево

По данным источника РБК, знакомого с ходом расследования, а также собеседника в авиационных регулирующих органах, предварительная причина случившегося, которая рассматривается, — удар молнии в самолет после взлета. Из-за этого временно перестала работать радиосвязь. Источник ТАСС указывал, что из-за молнии отказала автоматика. Один из выживших пассажиров рассказал, что во время полета «по крайней мере видел вспышку белого света».

Пассажиров после приземления эвакуировали за 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

Инциденты с самолетами Sukhoi Superjet 100

В апреле 2019 года самолет, который должен был следовать рейсом Москва — Воронеж, не смог вылететь из-за технического сбоя. Месяцем ранее самолет «Аэрофлота» этой модели вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего стекла. В феврале самолет «Аэрофлота» из Москвы в Салоники вернулся в столицу из-за проблем с гидравликой.

В октябре 2018 года самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив основные и передние стойки шасси, а также фюзеляж. В том же месяце SSJ «Аэрофлота» рейсом Москва — Ханты-Мансийск вернулся в столичный аэропорт из-за проблем с шасси. В июле 2018-го испытательный cамолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Проблемы в эксплуатации лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте 2019 года мексиканская компания Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении SSJ-100. Также весной этого года газета «Ведомости» сообщала, что ирландский перевозчик CityJet, единственный в Европе эксплуатант SSJ-100, отказался от самолетов этой модели. РБК в пресс-службе авиакомпании поясняли, что не эксплуатируют лайнер с января 2019 года и сейчас не занимаются активным сотрудничеством с производителем — «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС, дочка Объединенной авиастроительной корпорации).

В ноябре 2018 года президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов признавал проблему с SSJ-100 и заявлял, что долю исправных лайнеров модели в парках авиакомпаний-эксплуатантов планируется увеличить с нынешних 66–70 до 75%. Рубцов подчеркивал, что пока у авиакомпаний «нередко» возникают проблемы с SSJ-100, в связи с чем производитель принимал ряд мер: закупку запчастей на 3,5 млрд руб., реконструкцию склада запасных частей, комплексную механизацию.

Авторы: Дмитрий Серков, Анна Трунина
Теги: аэропорт Шереметьево, аварийная посадка, SSJ100, авиакатастрофа ..., «черные ящики»
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