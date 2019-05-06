На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли «черные ящики»

По словам источника РБК в спасательных службах, еще два прибора для снятия технических параметров пока не удается обнаружить

Фото: Федор Малинин / ТАСС

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, обнаружены два бортовых самописца. Об этом РБК рассказали два источника в МЧС.

Еще два «черных ящика» технические службы, которые работают на месте происшествия, обнаружить пока не могут. Устройства были установлены в хвостовой части лайнера, сильно пострадавшей от огня и жесткой посадки.

В воскресенье, 5 мая, принадлежащий «Аэрофлоту» самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя некоторое время после вылета из Москвы в Мурманск. Разрешение на возвращение в аэропорт вылета командир экипажа запросил из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. На борту в этот момент находились 78 человек, включая пять членов экипажа, 41 из них погиб. Список выживших пассажиров размещен на сайте «Аэрофлота».

По данным источника РБК, знакомого с ходом расследования, а также собеседника в авиационных регулирующих органах, предварительная причина случившегося, которая рассматривается, — удар молнии в самолет после взлета. Из-за этого временно перестала работать радиосвязь. Источник ТАСС указывал, что из-за молнии отказала автоматика. Один из выживших пассажиров рассказал, что во время полета «по крайней мере видел вспышку белого света».