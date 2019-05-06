Шереметьево продолжил работу с одной ВПП после авиакатастрофы

Шереметьево продолжил работу с одной ВПП после авиакатастрофы

Еще одна полоса по-прежнему блокирована после аварийной посадки борта «Аэрофлота», жертвами которой стал 41 человек

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Только одна взлетно-посадочная полоса (ВПП) открыта в аэропорту Шереметьево 6 мая. Об этом сообщил представитель аэропорта на пресс-конференции с участием комиссии по расследованию ЧП с самолетом «Аэрофлота», передает корреспондент РБК.

Вторая полоса закрыта после произошедшей накануне, 5 мая, авиакатастрофы.

Самолет SSJ100 загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. Он должен был выполнить рейс SU 1492 Москва — Мурманск, однако чуть более чем через 20 минут после взлета запросил экстренную посадку в столичном аэропорте. Зайти на посадку самолету удалось только со второго раза из-за сложных метеоусловий. На борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа и троих несовершеннолетних.

При аварийной посадке у самолета от удара о ВПП подломилась стойка шасси и загорелись двигатели, посадку самолет завершил уже объятый пламенем. Пассажиры покидали борт по надувным трапам. Всего эвакуироваться смогли 33 пассажира и четыре члена экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.