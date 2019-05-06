Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы», — говорится в сообщении.

В СКР отметили, что также изъяли записи с камер видеонаблюдения, собрали образцы топлива из баков лайнера и заправочной станции и аудиозаписи переговоров с диспетчерами.

Ранее источники РБК в МЧС сообщили, что на месте аварийной посадки самолета «Аэрофлота» нашли два «черных ящика». При этом собеседники отметили, что технические службы пока не могут найти еще два самописца, которые находились в сильно пострадавшей хвостовой части самолета.