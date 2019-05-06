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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета

Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы», — говорится в сообщении.

В СКР отметили, что также изъяли записи с камер видеонаблюдения, собрали образцы топлива из баков лайнера и заправочной станции и аудиозаписи переговоров с диспетчерами.

Общество
Пилот SSJ100 сообщил подробности об аварийной посадке лайнера

Ранее источники РБК в МЧС сообщили, что на месте аварийной посадки самолета «Аэрофлота» нашли два «черных ящика». При этом собеседники отметили, что технические службы пока не могут найти еще два самописца, которые находились в сильно пострадавшей хвостовой части самолета.

5 мая самолет SSJ100 компании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево в Мурманск, однако через некоторое время он запросил разрешение вернуться из-за технической неисправности. При приземлении у него подломились стойки шасси, а также загорелись двигатели. Источники РБК сообщали, что, по предварительным данным, в лайнер после вылета ударила молния. На борту находились 78 человек, из которых погиб 41. По данным следствия, 22 пассажира считаются потерпевшими.

В СКР заявили, что авиакатастрофа могла произойти из-за недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров или из-за технической неисправности, а также неблагоприятных метеоусловий.

Теги: Следственный комитет, «черные ящики», Шереметьево, Самолет
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