Топилин поручил назначить пенсии семьям погибших в SSJ100 в Шереметьево

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин дал ряд поручений в связи с авиакатастрофой самолета «Аэрофлота» в Шереметьево. Об этом говорится в сообщении Минтруда, поступившем в РБК.

В частности, Топилин распорядился создать оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, который должен будет координировать действия региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Роструда.

Министр также поручил Пенсионному фонду назначить семьям погибших россиян пенсии по случаю потери кормильца, а Роструду — организовать расследование «группового несчастного случая с тяжелыми последствиями».

Он также поручил Роструду и Фонду соцстрахования обеспечить выплаты семьям погибших по закону об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве. «Согласно данному закону в отношении погибших граждан, которые были при исполнении трудовых обязанностей (например, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке), предусматривается выплата по 1 млн руб.», — говорится в сообщении.