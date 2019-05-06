Пилот SSJ100 сообщил подробности об экстренной посадке лайнера

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,16 +0,09 EUR Бирж. 72,92 -0,02 Brent 69,59 -2,38% USD Нал. 65,77 64,84 EUR Нал. 73,61 72,60 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1190 -0,0010 BTC/USD Бирж. 5 936,90 -113,10 IMOEX 2 558,08 -0,89% RTSI 1 236,36 -0,96% DJIA 26 504,95 +0,75% Nasdaq 8 164,00 +1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета Общество, 11:06 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 11:01 Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске Общество, 10:58 Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево Общество, 10:50 Акции «Аэрофлота» упали на 3% после аварийной посадки самолета Бизнес, 10:46 Китайская экспансия и жилищный бум: за счет чего вырос мебельный рынок Pro, 10:42 Пилот SSJ100 сообщил подробности об экстренной посадке лайнера Общество, 10:38 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 10:35 Для опознания погибших в Шереметьево проведут генетическую экспертизу Общество, 10:32 Какое жилье в Москве и Петербурге снимают компании для своих сотрудников Недвижимость, 10:27 Два корабля ВМС США прошли около спорных островов в Южно-Китайском море Политика, 10:19 Метод проб без ошибок: тест-драйв Kia ProCeed Авто, 10:11 В Панаме выбрали нового президента Бизнес, 10:07 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 10:05
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
Пилот SSJ100 сообщил подробности об экстренной посадке лайнера

Неполадки на борту самолета «Аэрофлота», вылетевшего из Москвы в Мурманск в воскресенье, 5 мая, «начались в момент посадки», рассказал Telegram-каналу Baza пилот самолета Денис Евдокимов.

Через некоторое время после взлета в самолет попала молния, говорит он. «Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции. Она была кратковременной, прерывистой — после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала», — рассказал Евдокимов.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

По его словам, после попадания молнии экипаж запросил экстренную посадку. Диспетчеры помогали вывести самолет на нужную полосу. Скорость для посадки была «обычная», сказал пилот.

«Пожар у нас начался после посадки, то есть в воздухе у нас не было пожара», — сообщил Евдокимов. После полной остановки самолета экипаж объявил аварийную эвакуацию. «Аэрофлот» ранее сообщил, что пассажиров эвакуировали за 55 секунд.

Почему произошел удар о землю, пилот точно сказать не может. «Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре», — рассказал он.

Общество
Пожар и гибель людей в SSJ100 в Шереметьево. Главное

О том, что в самолет ударила молния, из-за чего вышла из строя радиосвязь, ранее сообщал источник РБК, знакомый с расследованием катастрофы.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек.

Теги: Шереметьево, авиакатастрофа
Материалы по теме
Медики сообщили о состоянии пострадавших при катастрофе в Шереметьево
Общество
На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли «черные ящики»
Общество
Ространснадзор проверит «Аэрофлот» и Шереметьево после крушения SSJ100
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter