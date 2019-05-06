Пилот SSJ100 сообщил подробности об экстренной посадке лайнера

Неполадки на борту самолета «Аэрофлота», вылетевшего из Москвы в Мурманск в воскресенье, 5 мая, «начались в момент посадки», рассказал Telegram-каналу Baza пилот самолета Денис Евдокимов.

Через некоторое время после взлета в самолет попала молния, говорит он. «Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции. Она была кратковременной, прерывистой — после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она пропадала», — рассказал Евдокимов.

По его словам, после попадания молнии экипаж запросил экстренную посадку. Диспетчеры помогали вывести самолет на нужную полосу. Скорость для посадки была «обычная», сказал пилот.

«Пожар у нас начался после посадки, то есть в воздухе у нас не было пожара», — сообщил Евдокимов. После полной остановки самолета экипаж объявил аварийную эвакуацию. «Аэрофлот» ранее сообщил, что пассажиров эвакуировали за 55 секунд.