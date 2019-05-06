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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Песков заявил об отсутствии данных о планах ввести траур из-за SSJ100

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о планах введения траура по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Нет, в настоящий момент я не располагаю информацией, чтобы это обсуждалось», — сказал он.

На вопрос о том, считает ли президент необходимым приостановить полеты Sukhoi Superjet 100, Песков ответил, что это не является прерогативой главы государства. Он заявил, что такие решения могут принимать только специалисты.

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Пресс-секретарь главы государства добавил, что нужно дождаться официальных заключений комиссии по расследованию причин произошедшего.

5 мая самолет Sukhoi Superjet100 компании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево, однако спустя некоторое время запросил разрешение вернуться из-за технических неполадок. Он совершил аварийную посадку, в результате которой у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В авиакатастрофе погиб 41 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек). Они также изъяли найденные на месте происшествия два «черных ящика».

Теги: новости РБК, Дмитрий Песков, авиакатастрофа, Шереметьево
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