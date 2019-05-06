Песков заявил об отсутствии данных о планах ввести траур из-за SSJ100

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о планах введения траура по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Нет, в настоящий момент я не располагаю информацией, чтобы это обсуждалось», — сказал он.

На вопрос о том, считает ли президент необходимым приостановить полеты Sukhoi Superjet 100, Песков ответил, что это не является прерогативой главы государства. Он заявил, что такие решения могут принимать только специалисты.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что нужно дождаться официальных заключений комиссии по расследованию причин произошедшего.