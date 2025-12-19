 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Долина заявила о мошенничестве с квартирой после требования о выселении

ТАСС: Долина заявила о мошенничестве с ее квартирой после требования о выселении
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве с ее квартирой только после того, как получила от покупательницы Полины Лурье уведомления о необходимости освободить жилье. Об этом свидетельствует переписка сторон, содержащаяся в материалах судебного дела, передает ТАСС.

Согласно документам, 14 июля 2024 года Лурье направила Долиной сообщение о том, что прием-передача квартиры планируется 23 июля, на что певица ответила, что будет в Москве только в конце месяца. 5 и 6 августа 2024 года Лурье вновь попыталась связаться, но сообщения остались без ответа. 8 августа покупательница направила официальное требование о выселении Почтой России.

3 августа Долина обратилась в полицию, заявив о мошенничестве, после чего возбудили уголовное дело. В результате певицу признали потерпевшей, а спорную жилплощадь арестовали.

Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье
Общество
Лариса Долина

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, обратилась в суд с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск, признав право собственности на квартиру за певицей. Это решение в сентябре подтвердил Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной.

В эфире «Первого канала» народная артистка России, признавая себя жертвой мошенников, заверила, что вернет Лурье все средства за квартиру, поскольку та «также является пострадавшей». Певица пояснила, что при подписании сделки находилась под влиянием злоумышленников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и использовали поддельный паспорт. В программе «Пусть говорят» был показан документ на имя Андрея Лукина с фотографией, схожей с британским актером Томом Холландом.

Позже стало известно, что певица прошла комплексную психолого-психиатрическую и политологическую экспертизу.

Дело Долиной и Лурье 16 декабря рассматривал Верховный суд. Покупательница квартиры в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

Сама Долина не пришла на заседание, Лурье на нем присутствовала. Сторона певицы ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за резонансности, но судебная коллегия встала на сторону Лурье и прокурора, отказав в этом.

Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал певице Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

«Верховный суд Российской Федерации поставил точку в так называемом деле Долиной — Лурье. Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и, если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — пояснили в пресс-службе Верховного суда.

