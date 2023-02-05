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Военная операция на Украине ,  
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Канада отправила на Украину первый танк Leopard 2

Глава Минобороны Канады сообщила об отправке на Украину первого танка Leopard 2
Фото: Фото: Anita Anand
Фото: Фото: Anita Anand

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2, сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд.

Самолет канадских ВВС с первой боевой машиной для Киева вылетел из Галифакса, написала она в Twitter. Министр добавила, что Канада продолжит обеспечивать Вооруженные силы Украины «средствами, необходимыми ей для победы».

В конце января Ананд пообещала, что Канада отправит Украине четыре Leopard 2. Вместе с этой техникой Оттава передаст боеприпасы и запчасти, а также обучит украинских военных пользоваться этими танками.

В правительстве Канады отметили, что с начала российской военной операции страна выделила Украине более $5 млрд финансовой, военной, гуманитарной и другой помощи. Во время визита в Киев 18 января Ананд объявила, что Оттава передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator, 39 боевых бронированных машин поддержки, зенитный ракетный комплекс NASAMS с боеприпасами, гаубицы M777, противотанковое оружие и другое.

Танки Leopard, помимо Канады, Киеву передадут Германия, Португалия, Польша, Канада и Испания. США направят на Украину свои танки Abrams, Великобритания — Challenger, Франция — колесные AMX-10 RC, Париж допускал также поставки танков Leclerc. Возможность поставок также рассматривают Швеция, Финляндия и Норвегия. В украинском МИДе отмечали, что дать Киеву танки решили 12 стран.

Россия осуждает отправку Украине вооружения. Как заявил президент Владимир Путин во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, России «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты», однако ей есть, «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».

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