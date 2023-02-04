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Португалия согласилась отправить Украине танки Leopard

Премьер-министр Португалии: работаем над передачей Украине танков Leopard
Лиссабон передаст Украине танки Leopard, однако сначала их нужно отремонтировать, страна работает над поставками запчастей из Германии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Португалия передаст Украине танки Leopard, правительство страны работает над этим, сообщил премьер-министр Антониу Кошта, передает Diario de Noticias.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность предложить часть наших танков. Я знаю, сколько танков будет [отправлено на Украину], но об этом будет сообщено в соответствующее время», — заявил Кошта.

Он также добавил, что Португалия в связи с необходимостью ремонта некоторых танков, которые не были в эксплуатации, решает логистические вопросы о передаче запчастей из Германии, пишет Sicnoticias. Кошта указал, что европейские страны планируют направить эти машины Киеву до конца марта.

Премьер подчеркнул, что передача танков Украине не принесет ущерба национальной обороне Португалии.

Накануне, 3 февраля, портал Nasser do Sol писал со ссылкой на источник, что Кошта не соглашался на передачу танков Киеву, а допускал только обучение украинских военных. Nasser do Sol указывал, что у Португалии есть 37 танков Leopard, однако большинство из них находятся в нерабочем состоянии из-за отсутствия запчастей.

Уже около десятка западных стран сообщили о намерении передать Украине различные танки. Leopard, помимо Португалии, передадут Германия, Польша, Канада, Испания. США направят на Украину свои танки Abrams, Великобритания — Challenger, Франция — колесные AMX-10 RC, Париж допускал также поставки танков Leclerc. Возможность поставок также рассматривают Швеция, Финляндия и Норвегия. В украинском МИДе отмечали, что дать Киеву танки решили 12 стран.

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Россия осудила отправку Украине западных танков. Как заявил президент Владимир Путин во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, России «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты», однако ей есть, «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Португалия танк Leopard Украина танки
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