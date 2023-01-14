Премьер Британии пообещал Зеленскому поставить Украине танки Challenger 2

Танки Challenger 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским анонсировал передачу Киеву британских танков Challenger 2, сообщила канцелярия премьера.

«Премьер-министр [Сунак] обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем», — сказано в сообщении.

Кроме этого, Сунак и Зеленский приветствовали решение Польши о поставках на Украину роты танков Leopard немецкого производства.

Ранее о том, что Сунак может в ближайшее время объявить о поставках танков Challenger 2, сообщали The Independent и The Sun со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. По данным изданий, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

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