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Канада пообещала Украине четыре танка Leopard

Министр обороны Канады Анита Ананд пообещала Украине четыре танка Leopard 2
Военнослужащий канадских вооруженных сил демонстрирует публике танк Leopard 2
Военнослужащий канадских вооруженных сил демонстрирует публике танк Leopard 2 (Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2, сообщила министр обороны Анита Ананд, передает Global News.

25 января правительство Германии согласилось передать Киеву 14 танков Leopard. Также Берлин одобрил реэкспорт этих машин из других стран. О планах поставить Украине Leopard сообщали власти Польши и Норвегии.

В тот же день президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams. Великобритания обещала Украине танки Challenger 2, а Франция — колесные AMX-10 RC.

Российские власти негативно оценили планы западных стран передать ВСУ танки. Последствия такой военной помощи «будут со знаком минус однозначно», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, после передачи Leopard 2 Украине «ничего кардинального не произойдет».

Ананд в январе посетила Киев и встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Министр пообещала Киеву 200 бронетранспортеров, а Резников поблагодарил ее за $1 млрд военной помощи, присланной с февраля прошлого года, сообщалось на сайте правительства Канады.

Теги
Украина танк Leopard Канада Алексей Резников
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