Танк Leclerc (Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил поставку Украине французских танков Leclerc, передает BFM TV.

«Что касается танков Leclerc, я поручил министру вооруженных сил [Себастьяну Лекорню] проработать этот вопрос. Ничто не исключено», — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

При этом Макрон заявил, что поставки французских танков возможны только при трех условиях: «это не приведет к эскалации», может оказать «реальную и эффективную поддержку» Украине и не ослабит обороноспособности Франции.

Шольца на пресс-конференции спросили о танках Leopard, которые Германия отказывается поставлять Киеву. «То, как мы действовали в прошлом, всегда тесно согласовывалось с нашими друзьями и союзниками, и мы будем продолжать действовать в соответствии с конкретной ситуацией», — ответил он.

Украина долгое время просит западных партнеров передать танки. Британские власти пообещали в скором времени отправить эскадрон гусеничных танков Challenger 2. Польша и Финляндия говорили о намерении поставить танки Leopard. Однако для экспорта техники немецкого производства им необходимо согласие Германии.

Власти ФРГ не желают, чтобы немецкие танки были переданы Украине раньше американских. В Берлине пояснили, что инициативным поставкам тяжелой техники такого уровня мешает история Германии. Вашингтон же указывал, что американские танки Abrams сложнее в эксплуатации и расходуют значительно больше топлива, чем европейские аналоги.

Politico писала со ссылкой на неназванного французского чиновника, что Франция рассматривает возможность поставить Украине танки собственного производства Leclerc. При этом эти машины больше не производятся, из-за чего возникают вопросы, связанные с техническим обслуживанием и поставкой запчастей, отмечает издание.

Танки Leclerc производила французская компания Nexter. На ее сайте указано, что машина вооружена 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и 12,7-миллиметровым пулеметом. Leclerc использовался французской армией в зарубежных операциях в Ливане, Эстонии и Румынии.

В декабре 2022 года французское агентство оборонных закупок заказало у Nexter 50 отремонтированных танков Leclerc, первые 18 машин должны быть переданы в 2023 году. Танк собираются модернизировать новой информационной системой, управляемой башней 7,62-миллиметрового калибра для боя в городских условиях, усиленной защитой от мин и ракет.