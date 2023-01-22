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Макрон допустил поставку Украине французских танков Leclerc

Макрон не исключил возможности поставок Украине французских танков Leclerc
Танк Leclerc
Танк Leclerc (Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил поставку Украине французских танков Leclerc, передает BFM TV.

«Что касается танков Leclerc, я поручил министру вооруженных сил [Себастьяну Лекорню] проработать этот вопрос. Ничто не исключено», — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

При этом Макрон заявил, что поставки французских танков возможны только при трех условиях: «это не приведет к эскалации», может оказать «реальную и эффективную поддержку» Украине и не ослабит обороноспособности Франции.

Шольца на пресс-конференции спросили о танках Leopard, которые Германия отказывается поставлять Киеву. «То, как мы действовали в прошлом, всегда тесно согласовывалось с нашими друзьями и союзниками, и мы будем продолжать действовать в соответствии с конкретной ситуацией», — ответил он.

Украина долгое время просит западных партнеров передать танки. Британские власти пообещали в скором времени отправить эскадрон гусеничных танков Challenger 2. Польша и Финляндия говорили о намерении поставить танки Leopard. Однако для экспорта техники немецкого производства им необходимо согласие Германии.

Власти ФРГ не желают, чтобы немецкие танки были переданы Украине раньше американских. В Берлине пояснили, что инициативным поставкам тяжелой техники такого уровня мешает история Германии. Вашингтон же указывал, что американские танки Abrams сложнее в эксплуатации и расходуют значительно больше топлива, чем европейские аналоги.

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Politico писала со ссылкой на неназванного французского чиновника, что Франция рассматривает возможность поставить Украине танки собственного производства Leclerc. При этом эти машины больше не производятся, из-за чего возникают вопросы, связанные с техническим обслуживанием и поставкой запчастей, отмечает издание.

Танки Leclerc производила французская компания Nexter. На ее сайте указано, что машина вооружена 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и 12,7-миллиметровым пулеметом. Leclerc использовался французской армией в зарубежных операциях в Ливане, Эстонии и Румынии.

В декабре 2022 года французское агентство оборонных закупок заказало у Nexter 50 отремонтированных танков Leclerc, первые 18 машин должны быть переданы в 2023 году. Танк собираются модернизировать новой информационной системой, управляемой башней 7,62-миллиметрового калибра для боя в городских условиях, усиленной защитой от мин и ракет.

Теги
Эмманюэль Макрон Франция танки танк Leopard Олаф Шольц Abrams
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